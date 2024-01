Węgry walczą o pieniądze z KPO. Wierzą, że kontrowersyjna ustawa nie przeszkodzi

Sekretarz NATO wzywa Turcję i Węgry do zakończenia prac nad akcesją Szwecji do Sojuszu Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Turcję i Węgry do zakończenia prac nad akcesją Szwecji do sojuszu; poinformował, że z zadowoleniem przyjął wtorkowe stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych tureckiego parlamentu, która poparła wstąpienie Szwecji do NATO - przekazała agencja AFP.