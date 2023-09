Węgry też przedłużą zakaz importu ukraińskiego zboża po 15 września

Jeśli Unia Europejska nie podejmie działań, Węgry będą działać w ramach swoich krajowych kompetencji i przedłużą zakaz importu ukraińskiego zboża po 15 września – powiedział minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy, który we wtorek konsultował się ze swoimi odpowiednikami z Bułgarii, Rumunii i Słowacji.

fot. ZGPhotography / / Shutterstock

„Musimy nadal zachować jedność krajów frontowych i chronić interesy naszych rolników. W razie potrzeby utrzymamy zakaz importu za pomocą środków krajowych” – przekazał Nagy po spotkaniu z ministrem rolnictwa Słowacji Jozefem Biresem.

Strona węgierska i słowacka zgodziły się, że zakaz importu zboża z Ukrainy powinien zostać przedłużony do końca roku. Wcześniej Nagy spotkał się również z ministrami rolnictwa Rumunii i Bułgarii.

„Nie ma wątpliwości, że musimy nadal wspierać eksport ukraińskich produktów rolnych, zwłaszcza po upadku transportu czarnomorskiego” – podkreślił węgierski polityk cytowany przez agencję MTI. Stwierdził, że głównym celem jest ułatwienie tranzytu, aby ukraińskie zboże trafiało na swoje tradycyjne rynki eksportowe.

„W tym celu nasz kraj zapewnia fundusze na rozwój szerokotorowej i normalnotorowej sieci kolejowej w pobliżu granicy węgiersko-ukraińskiej oraz na zwiększenie zdolności przeładunkowych w celu ułatwienia transportu produktów rolnych” – stwierdził minister.

Jednocześnie według Nagya celem dużych ukraińskich przedsiębiorstw nie jest już sprzedaż zboża do krajów trzeciego świata, ale zdominowanie rynków UE, co powoduje problemy rolników we wszystkich państwach członkowskich.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

Z Budapesztu Marcin Furdyna