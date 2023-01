Węgry rozbudowują elektrownię atomową w Paks. Z udziałem Rosji

KGHM z certyfikatem dla projektu małego reaktora modułowego. "To przełomowy moment"

Decyzja amerykańskiego regulatora to przełomowy moment, który przybliża nas do realizacji własnych planów dot. atomu - stwierdził prezes KGHM Tomasz Zdzikot, odnosząc się do wydania certyfikatu dla projektu małego reaktora modułowego NuScale Power przez amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego.