Węgry już podnoszą stopy procentowe, by tłumić inflację. NBP woli czekać

KE zaakceptowała krajowy plan odbudowy Niemiec

Komisja Europejska zaakceptowała we wtorek krajowy plan odbudowy Niemiec po kryzysie wywołanym przez pandemię Covid-19. Jest to krok torujący drogę do wypłaty temu krajowi 25,6 mld euro dotacji w ramach unijnego Funduszu Odbudowy w latach 2021–2026.