Węgierska inflacja w sierpniu najwyższa od 1998 roku

fot. Justice Ejele / / Pexels

Inflacja na Węgrzech wzrosła w sierpniu do 15,6 proc. , osiągając najwyższy poziom od 1998 roku – wynika z danych opublikowanych w czwartek przez węgierski Główny Urząd Statystyczny (KSH).

Jak podał w czwartek KSH, ceny konsumpcyjne towarów i usług na Węgrzech wzrosły w sierpniu br. o 15,6 proc. w porównaniu do ósmego miesiąca 2021 r. W zestawieniu z lipcem br. wzrost wyniósł 1,8 proc. Z danych urzędu wynika, że najbardziej podrożała żywność (o 30,9 proc.). Inflacja bazowa - bez uwzględnienia cen energii i żywności - wyniosła 19 proc.

Od 1 sierpnia br. rząd węgierski zniósł dopłatę do rachunków za energię elektryczną i gaz dla tych gospodarstw domowych, które zużywają ponad 2523 kWh energii oraz ponad 1729 metrów sześc. gazu rocznie. Z kolei pod koniec lipca ograniczono zakres pojazdów upoważnionych do tankowania po niższych, dotowanych cenach do samochodów prywatnych, taksówek oraz maszyn rolniczych na węgierskich numerach rejestracyjnych.

Zobacz także Elastyczne oszczędzanie nawet na 7%? Porównaj najlepsze oferty

„Wzrost opłat za energię dla gospodarstw domowych nie został uwzględniony w bieżących danych, ponieważ pierwsze rachunki po podwyżce przychodzą na przełomie sierpnia i września” – zauważył węgierski tygodnik ekonomiczny HVG. „Z drugiej strony sierpniowe dane uwzględniają już ograniczoną liczbę uprawnionych do tańszego tankowania na stacjach benzynowych, a ceny benzyny i oleju napędowego są o 6,2 proc. wyższe niż w sierpniu roku ubiegłego” – dodał tygodnik.

Węgierskie media podkreślają, że to nie koniec wzrostu inflacji w związku z zapowiedziami zniesienia przez rząd zbyt kosztownych limitów cen. Na chwilę obecną te na paliwo i artykuły spożywcze mają obowiązywać do października.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Również w czwartek KSH poinformował, że Węgry odnotowały w lipcu 1,15 mld euro deficytu w handlu zagranicznym, tj. o 975 mln euro więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. To największy deficyt spośród kolejnych trzynastu deficytowych miesięcy. Wcześniej oparta na eksporcie węgierska gospodarka do czerwca 2021 roku odnotowywała wyraźne nadwyżki handlowe.

„Mamy duży deficyt pomimo faktu, że eksport ma się dobrze. Stoją za tym oczywiście wysokie ceny importowanej energii” – wskazał portal ekonomiczny Portfolio.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku wartość węgierskiego eksportu wzrosła o 16,4 proc., a importu o 27,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Za okres styczeń-lipiec br. deficyt kraju w handlu zagranicznym wyniósł 3 mld 327 mln euro.

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)

mrf/ mk/