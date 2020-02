Węgry: inflacja pożera wysoki wzrost wynagrodzeń

W 2019 r. węgierskiej gospodarce udało się utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Ze względu na rosnącą inflację, w kategoriach realnych podwyżki są jednak coraz mniejsze.

W grudniu 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto na Węgrzech wyniosło 406 400 forintów czyli równowartość ok. 5242 zł (przy średnim kursie HUF/PLN z tego okresu). Kwota ta była aż o 13,1 proc. wyższa niż rok wcześniej, co jednak nie zadowoliło analityków oczekujących 13,3 proc.

W całym 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w jednostkach zatrudniających powyżej 5 osób wyniosło 368 800 forintów i było o 11,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Tym samym był to trzeci z rzędu rok dwucyfrowej dynamiki wzrostu płac – w 2018 r. było to 11,3 proc., a w 2017 r. 12,9 proc. To tempo wyraźnie szybsze od obserwowanego w Polsce: zarówno gdy mowa o sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, jak i całej gospodarce narodowej, w ostatnich latach wzrost płac wynosił ok. 7 proc.

Jak zauważają analitycy ING, dwucyfrowa dynamika wzrostu płac na Węgrzech przekłada się na coraz mniejszą realną wartość podwyżek. Powodem jest inflacja, która pod koniec 2019 r. dobiła, a na początku 2020 r. przekroczyła poziom 4 proc. W efekcie realny wzrost płac w 2019 r. wyniósł 7,7 proc., podczas gdy w dwóch poprzednich latach było to odpowiednio 10,3 proc. i 8,3 proc.

O realnym wzroście wynagrodzeń w Polsce przeczytasz w artykule „Realne płace rosną najwolniej od prawie 3 lat”.

MZ