Węgry chronią rynek nieruchomości przed kolejnym krachem. Przepis na katastrofę?

Jeszcze niedawno węgierski rynek mieszkań i domów był unijnym liderem pod względem tempa wzrostu cen. Koronawirus mocno skomplikował sytuację tego rynku, który kilka lat temu doświadczył krachu.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl w przeszłości już kilka razy pisali o węgierskim rynku nieruchomości. Powody były dwa. Po pierwsze, wspomniany rynek podczas poprzedniego kryzysu doświadczył krachu. Warto o tym pamiętać, bo kryzys na rynku nieruchomości z lat 2009-2014 kojarzy nam się głównie z Hiszpanią oraz Irlandią. Nieco później analitycy RynekPierwotny.pl zwracali uwagę, że ceny węgierskich lokali i domów rosną najszybciej w Europie. Wpływ na cenowe rekordy miała między innymi kontrowersyjna polityka państwa związana z dopłatami do zakupu mieszkań. Teraz rządzący na Węgrzech Fidesz zapowiada kolejne wsparcie dla deweloperów oraz ich klientów, bo nad rynkiem nieruchomości zawisła groźba kryzysu.

Mała podaż deweloperów windowała cenowe rekordy



Krytycy premiera Orbana i jego rządu zwracają uwagę głównie na politykę mieszkaniową, która poprzez hojne dofinansowanie zakupu lokali i domów przyczyniała się do narastania cenowej bańki. Warto jednak pamiętać, że znaczenie miały też pewne pozapolityczne czynniki, których rządzący powinni być świadomi.

Dane węgierskiego urzędu statystycznego (KSH - Központi Statisztikai Hivatal) mogą nam podpowiedzieć, na czym polega problem rynku nieruchomości nad Dunajem i Cisą. Zgodnie z tymi informacjami KSH liczba sprzedanych mieszkań oraz wielkość nowej podaży zmieniała się następująco:

2007 r. - sprzedane domy i lokale: 191 200 /domy i lokale (mieszkania) wybudowane przez deweloperów: 17 900

/domy i lokale (mieszkania) wybudowane przez deweloperów: 2008 r. - 154 100/17 400

2009 r. - 91 100/16 900

2010 r. - 90 300/10 700

2011 r. - 87 700/4 800

2012 r. - 86 000 /3 500

/3 500 2013 r. - 88 700/3 200

2014 r. - 113 800/3 400

2015 r. - 134 100/ 3 100

2016 r. - 146 300/5 200

2017 r. - 153 800/7 300

2018 r. - 163 700/9 500

2019 r. - 157 000/12 100

I poł. 2020 r. - 42 800/4 900

W kontekście powyższych danych warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, kryzysowe wyniki z 2012 r. względem 2008 r. spadły aż o 44% (liczba sprzedanych mieszkań) oraz 80% (liczba ukończonych mieszkań deweloperskich). W minionym roku sprzedaż węgierskich lokali i domów osiągnęła zbliżony poziom jak jedenaście lat wcześniej. Mimo tego branża deweloperska, którą dotknął poprzedni kryzys, ukończyła o 30% mniej mieszkań względem 2008 r. Nowych domów i lokali na Węgrzech budowano po prostu zbyt mało, co miało wpływ na ceny. Tamtejsi deweloperzy w 2019 r. powinni oddać do użytku około 34 000 mieszkań, żeby w stosunku do liczby ludności osiągnąć podobne wyniki jak polscy inwestorzy.

„Węgierski MdM” także zdestabilizował rynek mieszkań

Sam niedobór podaży nie tłumaczy, dlaczego pomiędzy końcem 2013 r. oraz początkiem 2020 r. węgierskie mieszkania i domy realnie podrożały aż o trzy czwarte (zobacz poniższa tabela). Spore znaczenie miała także proinflacyjna polityka banku centralnego i władz skutkująca drugą najwyższą w UE skumulowaną stopą inflacji z lat 2015-2019. Nie można oczywiście zapominać o kredytowych dopłatach do zakupu domów i mieszkań, które węgierski rząd rozdawał wyjątkowo hojną ręką. Program CSOK, czyli odpowiednik polskiego MdM-u, ruszył w połowie 2015 roku. Przez pierwsze cztery lata jego działania ponad 110 000 węgierskich rodzin otrzymało pomoc mieszkaniową o wartości 1 mld euro.

Zmiany cen domów i lokali na Węgrzech (2007-2020 rok) Rok Zmiany realnych cen nowych domków i lokali (2007 r. = 100) Zmiany realnych cen używanych domków i lokali (2007 r. = 100) 2007 100 100 2008 96 96 2009 90 87 2010 81 81 2011 75 76 2012 71 69 2013 70 66 2014 74 69 2015 80 76 2016 88 86 2017 102 94 2018 113 105 2019 122 119 I poł. 2020 122 118 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSH/RynekPierwotny.pl

Węgry, które są prawie czterokrotnie mniejsze ludnościowo i gospodarczo od Polski, w ciągu czterech lat wydały na swój program CSOK kwotę o połowę większą niż koszt Mieszkania dla Młodych. Tak ogromny zastrzyk publicznych środków przy niskiej nowej podaży musiał skończyć się szybkim wzrostem cen lokali i domów. Tym niemniej węgierski rząd nie zamierza zmieniać swojej ofensywnej polityki mieszkaniowej. Niedawno ogłoszono bowiem obniżkę podatku VAT na nowe nieruchomości mieszkaniowe z rekordowych 27% do 5%. Oznacza to cofnięcie podwyżki, która obowiązywała dopiero od początku 2020 r.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl