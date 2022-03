Węgry chcą zapewnić pracę uchodźcom z Ukrainy

fot. Andrea Piacquadio / / Pexels

Węgierski rząd podejmuje kroki, by zapewnić zatrudnienie uchodźcom z Ukrainy w związku z tym, że w kraju brakuje rąk do pracy - poinformował w czwartek szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas.

Jak przekazał, liczba wakatów na Węgrzech wynosi niemal 80 tys., a najwięcej z nich jest w sektorze budowlanym.

"Jest w interesie państwa, by skorzystać z wykwalifikowanych pracowników tak szybko, jak to tylko możliwe. Jest to także w interesie tych, (...) którzy zmuszeni będą tutaj czasowo przebywać" - powiedział Gulyas na konferencji prasowej.

W środę węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto informował, że od początku kryzysu na Ukrainie do Węgier napłynęło ponad 100 tys. uchodźców.

ska/ akl/