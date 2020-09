Węgry: bezrobocie spadło do 4,6 proc.

fot. Timi Keszthelyi / Pexels

Bezrobocie na Węgrzech spadło do 4,6 proc. za okres czerwiec-sierpień, a liczba zatrudnionych wzrosła w sierpniu o 54 tys. w stosunku do lipca – poinformował we wtorek Centralny Urząd Statystyczny (KSH).

Od czerwca do sierpnia przeciętna liczba bezrobotnych wynosiła 214 tys., co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. w stosunku do okresu maj-lipiec, kiedy to bezrobocie wynosiło 4,8 proc.

Najwięcej bezrobotnych było w grupie wiekowej od 15 do 24 lat, gdzie bezrobocie wyniosło 14,8 proc., zaś najniższe wśród osób w wieku 55-74 lat - 2,9 proc.

W sierpniu bezrobocie wynosiło 3,9 proc., o 0,7 pkt proc. mniej niż w lipcu, ale o 0,6 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba zatrudnionych wzrosła zaś o 54 tys., ale była o 18 tys. niższa niż w sierpniu 2019 r.

Według danych Narodowego Urzędu Zatrudnienia (NFSZ) pracy poszukiwało 345 tys. osób, o 40,6 proc. więcej niż rok wcześniej..

Minister finansów Węgier Mihaly Varga ocenił w zeszłym tygodniu, że powrót gospodarki kraju do stanu sprzed pandemii będzie możliwy za 2-3 lata. Według niego spadek PKB Węgier wyniesie w tym roku 5-6 proc.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)

mw/ ap/