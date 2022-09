Węglowy poker na GPW. Bumech szybko traci, CoalEnergy gwałtownie zyskuje

fot. Andrzej Rostek / / Shutterstock

Na GPW w tym tygodniu uwagę inwestorów skupiają spółki węglowe. Bardzo dużo dzieje się, patrząc na dynamikę notowań, na akcjach Bumechu i CoalEnergy. W obu przypadkach sentyment zmienił się nagle i bez jednoznacznego powodu.

Poniedziałek na GPW przyniósł bardzo ciekawą sesję, w której gwałtowny wzrost i dynamiczna wyprzedaż dotknęły akcje CoalEnergy w pierwszym przypadku i Bumechu w drugim. Kurs ukraińskiej spółki notowanej na GPW rósł od samego początku poniedziałkowej sesji w efekcie informacji o wyzwalaniu kolejnych okupowanych terenów w obwodzie donieckim i charkowskim. Ostateczne wzrost kursu wyniósł 76,27 proc. Z kolei notowania Bumechu skończyły poprzednią sesję niżej o 21,93 proc. po ich załamaniu w drugiej części sesji.

We wtorek, trend na spółkach w pierwszych godzinach handlu był kontynuowany. Na obu walorach doszło także do zawieszenia notowań. Popularne „widły” to efekt zbyt dużej zmienności ceny akcji konkretnej spółki. W przypadku CoalEnergy była ona wypadkową popytu, która w pierwszej godzinie wyniosła kurs o 49,5 proc. wyżej. Dla Bumechu widły oznaczały kolejne uderzenie podaży sprowadzającej cenę o 15 proc. niżej.

Węglowe spółki to naturalni beneficjenci rynkowych uwarunkowań i otoczenia makroekonomicznego. Ceny węgla na rynkach wciąż są notowane wysoko, z tym że jedna ze spółek faktyczne zarabia na węglu, a druga przestała informować o swojej bieżącej działalności.

Ceny węgla na rynkach w USD, macromicro.me

W przypadku CoalEnergy trudno dopatrywać się fundamentalnych przesłanek stojących za tak gwałtownym wzrostem akcji. W ciągu dwóch dni cena od piątkowego zamknięcia do wtorkowego maksimum wzrosła o 163,5 proc. Spółka nie podała szczegółowych informacji dotyczących jej kopalni znajdujących się w obwodzie donieckim i czy informacje z frontu mają przełożenie na jej zdolności operacyjne. Jeszcze w maju przekazywała tradycyjnie raport o comiesięcznym wydobyciu, jednak dane za kolejne miesiące już się nie pojawiły. W wtorek panuje duża zmienność na kursie spółki, bo blisko 50-proc. wzrosty zostały szybko zminimalizowane do ok. 5 proc. przed godz. 11.00, a dalej ok. godz. 11.40 wynosiły 25 proc., przy wysokich obrotach (9,1 mln zł), jak na spółkę o kapitalizacji 115 mln zł (po wzrostach).

Z kolei na Bumechu silny trend wzrostowy został nagle zachwiany uderzeniem podaży, która pojawiła się w momencie gdy inwestorzy liczyli na zmierzenie się kursu z psychologicznym poziomem 100 zł. Szczyt obecnej hossy wypadł na poziomie 90,75 zł za akcję, zanotowany w czwartek 8 września. Po czym już w piątek nastąpił nieco większy spadek (-5,17 proc.). Prawdziwe uderzenie podaży przyszło jednak z początkiem bieżącego tygodnia.

Ponad 20-proc. przecena akcji w poniedziałek, a we wtorek ok. godz. 11 spadki przekraczały 17 proc., co oznacza, że od czwartkowego maksimum kurs był niżej o ponad 41 proc. Jednym z tropów silnej przeceny mogły być doniesienia agencji Bloomberga o pracach prowadzonych w UE na rzecz ograniczenia cen energii, zakładających m.in. nałożenie specjalnego podatku od zysków także na firmy węglowe. Jednak kurs np. Bogdanki (-0,7 proc.) nie reagował w ten sposób, a odpływ kapitału na Bumechu był zdecydowany. W poniedziałek obroty wyniosły 19,2 mln zł, a we wtorek po blisko trzech godzinach handlu przekraczały 42 mln zł i były najwyższe na całej GPW w tej fazie sesji.

Po sesji 16 września Bumech ma wejść do indeksu mWIG40. Z kolei 29 września będzia dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokosci 1 zł na akcję.

Węglowy poker na GPW trwa dalej. Dynamiczne wzrosty zamieniają się w jeszcze szybsze spadki. Inwestorzy bacznie śledzą rozwój sytuacji i informacje napływające na rynek. Otoczenie zmienia się bardzo szybko, a polityka i rozwiązania regulacyjne stanowią coraz istotniejsze ryzyko. Na kilka pytań na pewno odpowiedzą raporty okresowe. Bumech swój za I półrocze pokaże w przyszłym tygodniu, 23 września. CoalEnergy pod koniec maja poinformował o przesunięciu publikacji swojego raportu za 9 miesięcy roku fiskalnego 2022 (zakończonych 31 marca) ze względu na działania wojenne. Spółka nie podała nowego terminu.