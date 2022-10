Węglowy pogrom na GPW. Allegro na historycznych minimach

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Przeceną kursów spółek węglowych i energetycznych rozpoczął się nowy tydzień na GPW. Główne indeksy giełdowe zaliczały solidne spadki, a kurs debiutującego na NewConnect Longterm Games spadł o kilkadziesiąt procent.

W poniedziałek od rana sentymentowi ciążył wyprzedażowy charakter piątkowej sesji na Wall Street. Na rynkach wzrosły zakłady, że amerykańska Rezerwa Federalna w przyszłym miesiącu po raz czwarty z rzędu podwyższy stopy procentowe o 75 pb. po tym, jak w ub. tygodniu podano mocne dane z amerykańskiego rynku pracy. Obecnie prawdopodobieństwo takiego scenariusz to już 80 proc. zakładane przez rynek. W poniedziałek gwałtownie wzrosły rentowności amerykańskich obligacji, wywierając presję na rynek akcji. Uwadze inwestorów nie uszła także eskalacja działań wojennych w Ukrainie.

Na zakończenie sesji WIG20 spadł o 1,83 proc. przy zniżce WIG o 1,76 proc. Na podobnym poziomie spadły notowania mWIG40 (-1,99 proc.), a nieco lepiej poradził sobie sWIG80 (-0,7 proc.). Obroty wyniosły przeszło 746 mln zł, z czego 640 mln dotyczyło WIG20.

Patrząc na poszczególne sektory z GPW, tylko motoryzacja (1,33 proc.) zdołała zaliczyć wzrost. Pozostałe 13 zanotowały spadki od 0,59 proc. w przypadku paliw do 5,30 proc. pokazanych na energii.

W WIG20 na uwagę zasługuje zejście Allegro (2,44 proc.) w czasie sesji na nowe historyczne minima na poziomie 19,31 zł za akcję. Ostateczni kurs skończył na 19,60 zł przy obrocie blisko 129 mln zł – największym na rynku. W rejestrze krótkiej sprzedaży pokazał się fundusz Marshall Wace z pozycją na akcjach spółki.

Najmocniej jednak spadł kurs JSW (-6,64 proc.). Spółka poinformowała, że chce uzyskać do końca roku finansowanie od banków do kwoty ok. 2 mld zł. Jednak największy wpływ na kurs mogły mieć informacje od premiera Morawickiego przekazane jeszcze w piątek wieczorem, dotyczące mechanizmów ustalania cen węgla i poziomu wynagradzania górników. W tym kontekście należy rozpatrywać spadki innych węglowych spółek, jak Bumech (-13,62 proc.), Bogdanka (-6,75 proc.) czy CoalEnergy (-10,31 proc.), na którego kurs nałożyły się dodatkowo wydarzenia na froncie.

W całym koszyku największych spółek wszystkie zaliczyły spadki, a tylko relatywnie lepiej zachował się kursy PKN Orlen (-0,07 proc.), Pepco (-0,07 proc.) czy Cyfrowego Polsatu (-0,54 proc.). Poniżej 1 proc. spadły jeszcze ceny akcji PZU, Pekao i PGNiG, a akcjonariusze tego ostatniego zdecydowali o połączeniu z PKN Orlen.

W drugiej linii oprócz wspomnianych Bumechu i Bogdanki mocno oberwały kursy spółek energetycznych. Spadki zanotowały Tauron (-6,4 proc.) czy Enea (-5,26 proc.), które reagowały na przyjęta przez Sejm ustawę zamrażająca ceny prądu. W WIG20 odpowiedzią były spadki PGE o 5 proc., a w sWIG80 ZEPAK-u o 10,7 proc.

Na szerokim rynku eskalacja wojennych napięć podbiła kursy Lubawy (1,64 proc.) i Protektora (19,27 proc.). Z kolei na NewConnect zagościła nowa spółka z branży gier. To 12. debiut w tym roku na tym rynku. Akcje Longterm Games na koniec sesji były niżej o 29,70 proc.

