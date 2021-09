Węglowe wzrosty na GPW. WIG20 na plusie

fot. Krystian Maj / / FORUM

Nowy tydzień GPW przywitała zielenią. Mocnym wzrostom głównych indeksów towarzyszyło wycenianie przez inwestorów węglowej hossy.

W poniedziałek WIG20 wzrósł o 1,15 proc., WIG zwyżkował o 1 proc., a mWIG40 zyskał 0,89 proc. Drugą sesję z rzędu rósł sWIG80. Indeks małych spółek wzrósł o 0,65 proc. i zanotował poziom 21 706,33 pkt. Tym samym indeks pokonał poprzedni szczyt z 6 lipca 2007 r. i wyznaczył nowy rekord wszech czasów. Indeks ten w ostatnich miesiącach zachowywał się względnie słabiej i wyraźnie zaczął nadrabiać straty.

Najmocniejszym ogniwem WIG20 była znów JSW. Po kosmetycznej piątkowej korekcie kurs spółki górniczej zyskał w poniedziałek 4,4 proc. i przy jednych z wyższych obrotów na rynku (67 mln zł) poprawił 2-letnie maksimum do 54,22 zł. W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że JSW porozumiało się ze związkami ws. płac (szacowany koszt w '21 to 139,3 mln zł), nie miało to jednak przełożenia na kurs i do końca dnia inwestorzy kontynuowali wycenianie hossy węglowej. Więcej na ten temat pisaliśmy w zeszłym tygodniu w artykule "Węglowa hossa na GPW".

Już od południa widać było, że coraz większą inicjatywę w grupie dużych spółek przejmowali kupujący, jednak indeks największy ruch wykonał w ostatniej godzinie notowań. Na koniec sesji CD Projekt rósł już o 3,6 proc., energetyczne PGE i Tauron (w środę publikacja wyników) zwyżkowały po 3,5 proc., a Orlen rósł o 3,3 proc. W pierwszej części dnia każda z nich była blisko lub nawet poniżej zera.

Obroty na GPW wyniosły 1,1 mld zł, z czego 826 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel na rynku odbywał się na walorach PZU - obroty wyniosły 135 mln zł, a kurs poszedł w górę o 1 proc. do 41,14 zł. W poniedziałek wypadał ostatni dzień, w którym można było nabyć akcje z prawem do dywidendy (3,50 zł na akcję). Warto też zwrócić uwagę na Cyfrowy Polsat, który wyznaczył na 15 września dzień dywidendy (1,20 zł na papier). WIG20, jako indeks cenowy, odejmuje dywidendy od notowań.

Drugą sesję z rzędu najmocniej w WIG20 tracił Mercator Medical i po raz kolejny oddał ok. 6 proc., po skorygowaniu w dół szacunkowych wyników za II kw. Spółka notowana jest po 159 zł za akcję czyli tyle, ile w połowie lipca 2020 r. Od historycznego maksimum z października 2020 r. kurs spadł już o ok. 75 proc. W ubiegłym tygodniu zarząd spółki poinformował o możliwym rozjeździe wyników z prognozami. Raport pojawi się w środę.

W mWIG40 dwucyfrowym wzrostem wyróżnił się Mabion. Po pięciu sesjach spadków kurs odbił o 16 proc. przy najwyższych obrotach w indeksie (19 mln zł). Mocno zwyżkował także Famur - poszedł w górę o 8 proc. do 2,81 zł. Analitycy DM BOŚ podnieśli rekomendację dla Famuru do "kupuj" z "trzymaj" i podwyższyli cenę docelową akcji spółki do 3,2 zł z 2 zł wcześniej. Wcześniej spółka zyskiwała również na węglowej hossie.

W indeksie małych spółek po raz kolejny dwucyfrowym wzrostem wyróżnił się ZE PAK, kontynuując trend rozpoczęty po doniesieniach o budowie reaktorów jądrowych w Pątnowie. Tym razem kurs wzrósł o 24 proc. do 25,2 zł przy 19 mln zł obrotów. Notowania spółki przebiły maksima z 2017 r. i są najwyżej od 6 lat. Mocno rosła także Bogdanka - inwestorzy wyceniają hossę węglową. Kurs poszedł w górę o 15 proc. do 38,6 zł po zwyżce o 8 proc. w piątek. Spółka notowana jest najwyżej od 1,5 roku.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4189,53 0,46 -1,33 -0,95 26,35 17,93 DAX Niemcy 15701,42 0,59 -1,45 -1,73 18,92 14,45 FTSE 100 W.Brytania 7069,77 0,58 -1,63 -2,06 17,20 9,43 CAC 40 Francja 6676,93 0,20 -0,99 -3,18 32,63 20,27 IBEX 35 Hiszpania 8816,10 1,39 -0,75 -2,04 26,97 9,20 FTSE MIB Włochy 25925,73 0,93 -1,29 -2,73 30,80 16,61 ASE Grecja 905,37 0,47 -1,12 1,13 42,35 11,91 BUX Węgry 52922,72 0,32 0,34 5,05 51,91 25,86 PX Czechy 1288,89 0,34 -0,14 1,07 43,57 25,48 RTS INDEX (w USD) Rosja 1751,08 1,50 0,81 5,08 43,17 26,21 BIST 100 Turcja 1438,28 -0,03 -2,47 -0,65 30,43 -2,60 WIG 20 Polska 2387,74 1,15 -1,19 3,72 34,68 20,35 WIG Polska 71804,00 1,00 -0,51 3,68 41,52 25,91 mWIG 40 Polska 5330,11 0,89 0,28 4,45 47,36 34,04 Źródło: PAP

