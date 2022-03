Węgiel z e-sklepu. Nawet 30 tys. osób dziennie chce zrobić zakupy u PGG

fot. KWS / / Bankier.pl

Udostępniona przez Polską Grupę Górniczą możliwość zakupu węgla przez klientów indywidualnych za pośrednictwem sklepu internetowego PGG z odbiorem własnym, cieszy się ogromnym zainteresowaniem; zgłasza się średnio 30 tys. chętnych dziennie – podała w środę PGG.

PGG rozszerzyła ofertę w odpowiedzi na zainteresowanie

Spółka zaznaczyła, że tego dnia rozszerzyła zasięg oferty, obowiązującej dotąd w kopalniach Chwałowice i Ziemowit, o węgiel z kopalni Marcel. W marcu do sklepu mają być sukcesywnie dodawane nowe kopalnie i nowe produkty, a od kwietnia na stronie sklepu powinna być już dostępna pełna oferta węgla opałowego, produkowanego w kopalniach PGG.

„Pierwsze dni przyniosły ogromne zainteresowanie węglem sprzedawanym luzem, średnio każdego dnia chęć zakupu zgłasza ok. 30 tys. chętnych. To więcej niż możliwości dystrybucyjne, dlatego spółka sukcesywnie dodaje do sklepu nowe kopalnie i zwiększa ilość dostępnego węgla, aby sprostać oczekiwaniom klientów” – poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

„Poszerzyliśmy ofertę sprzedaży dla gospodarstw domowych, umożliwiając nabywanie węgla dla celów ogrzewania domów w dużo korzystniejszych cenach. Wojna na Ukrainie wywołuje działania o charakterze spekulacyjnym, skutkujące wysokimi cenami węgla pomimo tego, że nie zmienia się cena na kopalniach” – powiedział, cytowany przez Głogowskiego, prezes PGG Tomasz Rogala.

„Dlatego konieczne było szybkie zareagowanie i umożliwienie klientom indywidualnym nabywanie węgla luzem bezpośrednio na kopalniach za pomocą sklepu internetowego. Cały czas pracujemy nad rozbudową systemu oraz wprowadzamy nowe narzędzia wsparcia, w tym komunikację w mediach społecznościowych, aby na bieżąco informować klientów o naszych działaniach” – dodał Rogala.

Dla kogo węglowe e-zakupy?

Możliwość kupna węgla luzem adresowana jest głównie do klientów mieszkających w dalszej odległości od kopalń PGG, którzy na co dzień nie mają możliwości bezpośredniego zaopatrzenia się w kopalnianych punktach sprzedaży. Nowa partia towaru jest dodawana od poniedziałku do piątku o godzinie 18., aby dać wszystkim możliwość złożenia zamówienia w czasie po pracy.

Po złożeniu zamówienia nabywcy otrzymują pocztą elektroniczną potwierdzenie oraz informacje o terminie i warunkach odbioru. Termin odbioru jest każdorazowo ustalany indywidualnie bezpośrednio z odbiorcą lub wskazanym przez niego przewoźnikem.

W ten sposób klienci indywidualni mogą raz na 12 miesięcy kupić 5 ton węgla luzem w cenach obowiązujących bezpośrednio na kopalniach. Warunkiem dokonania zakupu jest ogrzewanie własnego gospodarstwa domowego węglem oraz własny odbiór w ustalonym z kopalnią terminie - zarówno osobisty, jak i przez upoważnionego przewoźnika.

Powstaną sąsiedzkie grupy zakupowe?

PGG przewiduje bowiem, że taka forma sprzedaży spowoduje powstanie „sąsiedzkich grup zakupowych”: klienci, aby ograniczyć koszty transportu, będą odbierali zamówiony węgiel w ramach jednej dostawy. Spółka sygnalizuje, że chce umożliwić nabywcom kupno węgla w cenach niższych od cen w składach, co pozwoli ograniczyć nadmierne marże pośredników i zmniejszyć koszty ogrzewania odbiorców końcowych.

Klienci docelowo mają mieć do dyspozycji węgiel z kopalń, w których prowadzona jest sprzedaż węgla za gotówkę: Marcel, Piast, Ziemowit, Jankowice, Rydułtowy, Murcki-Staszic, Sośnica, Bielszowice, Halemba oraz Mysłowice-Wesoła. W pierwszym etapie umożliwiono zakup sortymentu Karlik luz i Pieklorz luz z kopalń Chwałowice i Ziemowit.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ drag/