Węgiel na świecie wciąż trzyma się mocno

Zużycie energii na świecie wzrosło w ubiegłym roku najszybciej od dekady - podaje najnowszy raport BP Statistical Review of World Energy 2018. Zaskakujące jest to, że znacznie węgla w produkcji energii na świecie jest podobne jak 20 lat temu. Nie miałem pojęcia, że poczyniono tak niewielkie postępy - stwierdza główny ekonomista paliwowego koncernu.

W 2017 r. globalne zapotrzebowanie na energię pierwotną wzrosło o 2,2 proc. To powyżej 10-letniej średniej, która wynosi 1,7 proc. - podaje raport BP. "Ten ponadprzeciętny wzrost wynikał z silniejszego wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych i lekkiego spowolnienia tempa poprawy energochłonności" - czytamy w komunikacie zatytułowanym "Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu". BP wskazuje na "cykliczne trendy". To ich odwrócenie spowodowało, że "zyski" z ostatnich lat spowolniły albo wręcz zostały w 2017 r. odwrócone.

Rośnie cena ropy. Mocny rok dla gazu

Notowania ropy poszły zdecydowanie w górę i pierwszy raz od pięciu lat średnioroczna cena tego surowca okazała się wyższa niż rok wcześniej. Wszystko przez to, że popyt na ropę w 2017 roku wzrósł o 1,8 proc. Zużycie przekraczało produkcję przez większą część roku, co ostatecznie doprowadziło do tego, że zapasy ropy krajów OECD wróciły do standardowego poziomu. Główni producenci zrzeszeni w OPEC i 10 innych państw uzgodniło obniżki wydobycia ropy. Z drugiej strony Stany Zjednoczone odnotowały wzrost produkcji.

Rynek gazu ziemnego zanotował mocny wzrost. Konsumpcja poprawiła się o 3 proc., produkcja - o 4 proc., co stanowi "najszybsze tempo wzrostu od czasu bezpośrednio po globalnym kryzysie finansowym" - podaje raport BP. Gwałtowny wzrost popytu na gaz zanotowano w Chinach (31 mld m sześc.). Raport BP ocenia, że stoi za tym rządowa polityka środowiskowa, zachęcająca Chińczyków do zmiany węgla na gaz. Co ciekawe, Chinom tempa dotrzymywały inne regiony - Bliski Wschód (28 mld m sześc.) i Europa (26 mld m sześc.). W zwiększeniu produkcji dominowała natomiast zdecydowanie Rosja.

Magdalena Skłodowska