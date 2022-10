Węgiel brunatny to najgorsze z paliw, a Polacy go włożą do pieców

fot. Somsak Thapthimthong / / Shutterstock

Polacy stają przed trudnym zadaniem - czy kupić wybitnie szkodliwy dla zdrowia węgiel brunatny, czy czekać na normalizację cen węgla kamiennego (w ogóle czy na ten opał czekać). Rząd niestety nie pomaga, a wręcz, jak alarmują eksperci, zachęca do ryzykowania zdrowiem. Mamy się więc truć węglem brunatnym, bo jest tani... jak na przykład dopalacze.

Wśród pomysłów rządzących na rozwiązania zmniejszające skutki kryzysu energetycznego w obliczu zbliżającej się zimy ten można zaliczyć do pierwszej piątki najbardziej szkodliwych. Daje złudne poczucie zabezpieczenia w obliczu ewidentnych braków węgla kamiennego, ale jego skutki dotkliwie odczujemy i będziemy odczuwać przez lata.

Rząd triumfalnie ogłosił wznowienie sprzedaży węgla brunatnego odbiorcom indywidualnym. Jego cena za tonę waha się od 300 do 500 zł, choć oczywiście można go znaleźć i drożej i taniej (dla porównania tyle samo węgla kamiennego z PGG kosztuje ponad 1,7 tys. zł za tonę, a w składach nawet 4 tys.). Do tej pory był używany jedynie przez przedsiębiorstwa, które posiadały specjalne filtry, których nie mają przydomowe kominy. - To śmiertelne zagrożenie - alarmują eksperci.

Czy to tania alternatywa? Tak, ale wybitnie szkodliwa

Węgiel brunatny jest jednym z paliw odpowiedzialnych za smog. Zgodnie z prawem nie wolno nim palić - alarmuje Dolnośląski Alarm Smogowy.

Przede wszystkim jest bardzo wilgotny i przed użyciem wymaga wysuszenia. Składa się on w ok. 50 proc. z wody, a więc mocno dymi i często gaśnie, zanim się wypali do końca. Co więcej, przy ujemnych temperaturach składowany w nieogrzewanych pomieszczeniach może zamarznąć. Jednocześnie ma niską wartość opałową - trzeba go spalić trzy razy więcej, aby ogrzać dom. Nie nadaje się także do kotłów automatycznych.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Gdy już włożymy taki węgiel do pieca, co wydostanie się do powietrza, którym będziemy oddychać? "Podkręconym smogiem" z dodatkiem siarki, bardzo toksycznej rtęci i popiołu, a ponieważ żeby ogrzać się węglem brunatnym, trzeba spalić go więcej, to w praktyce da powietrze, którym "nie da się oddychać".

- Spalanie węgla brunatnego w domowych instalacjach grzewczych to fatalny pomysł z punktu widzenia naszego zdrowia – ten rodzaj węgla jest najbardziej emisyjny, wskutek procesu jego spalania do powietrza dostają się ogromne ilości szkodliwych pyłów zawieszonych, tlenki siarki czy rtęć. Niestety obawiamy się, że tej zimy powietrze w Polsce będzie szczególnie zanieczyszczone, co bezpośrednio przełoży się na większą liczbę hospitalizacji, rozwoju chorób przewlekłych i zgonów – ostrzega Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska, organizacji analizującej wpływ czynników środowiskowych na zdrowie ludzi.

Samo PGE, które go sprzedaje, przyznaje na stronie, że nie powinno się nim palić w indywidualnych ciepłowniach, bo zwiększa się ryzyko wystąpienia smogu.

PGE Bełchatów

Węgiel brunatny kontra śmieci - trudny wybór

"Tylko nie oponami" - powiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Nowym Targu. To oznacza wprost ciche przyzwolenie władz na palenie czymkolwiek.

- Konsekwencje zdrowotne będą dramatyczne, zwłaszcza dla najbardziej narażonych grup, jak osób starszych, kobiet czy dzieci. Zaledwie kilka dni temu naukowcy ze Szkocji i Belgii opublikowali wyniki badania, w którym udowodnili, że cząstki sadzy mogą przenikać do płuc, wątroby i mózgu płodów. Ale szkoda na zdrowiu będzie dotyczyła nas wszystkich i w wielu przypadkach będzie po prostu nieodwracalna – dodaje dyrektorka HEAL Polska.

Smog oznacza wprost więcej śmierci od sześciu do kilkunastu procent. Europejska Agencja Środowiska publikuje co roku raporty. Wynika z nich wprost - w Polsce od zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera populacja wielkości Kołobrzegu, czyli około 45 tys. osób. To Polacy, którzy w aktach zgonu nie mają wpisanego smogu, ale trafiają do szpitala z zaostrzoną astmą, niestabilną chorobą wieńcową, niewydolnością serca i nowotworami układu oddechowego.

Uchwalone z naruszeniem prawa

Abstrahując od tego, wprowadzenie węgla brunatnego ponownie do sprzedaży odbyło się z naruszeniem prawa, kiedy to Sejm przyjął poprawkę PiS, która czasowo zawiesza zakaz sprzedaży i kary za wprowadzenie takiego paliwa do obrotu.

- Wiele wskazuje na to, że przepisy – zainspirowane pomysłem ministra Jacka Sasina – zostały przygotowane w ministerstwie klimatu, a następnie zgłoszone jako poprawka poselska do ustawy traktującej o innych zagadnieniach. Tym sposobem ominięto nie tylko konsultacje społeczne, ale także sporządzenie oceny skutków regulacji. A te będą niebagatelne. Przypomnijmy, że chodzi o dopuszczenie do sprzedaży węgla brunatnego, jednego z najbardziej zanieczyszczających paliw stałych. Trudno to nazwać inaczej niż psuciem prawa – komentują dla SmogLabu radca prawny Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold oraz Bernard Swoczyna, ekspert ds. energetyki z Fundacji Instrat.

Zdaniem ekspertów powinny wrócić maseczki. Tym razem antysmogowe.

aw