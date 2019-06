Weekendowe przerwy w bankach

Najbliższy weekend upłynie pod znakiem przerw technicznych w bankach. Większość instytucji zaplanowała w tym czasie prace modernizacyjne i klienci będą mieli problemy z dostępnością do wielu usług.

Przerwa techniczna w PKO BP i Inteligo

PKO BP poinformował klientów o planowanych pracach modernizacyjnych w iPKO i IKO 16 czerwca 2019 r. W niedzielę od godziny 00:00 do godziny 13:00 nie będzie możliwe korzystanie z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz klienci nie skorzystają z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z IKO". To samo dotyczy systemu Inteligo oraz usługi "Płacę z Inteligo".

Dodatkowo aplikacja będzie działała jedynie do realizacji wypłat z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych oraz do realizacji płatności w sklepach internetowych za pomocą Blika.

"Ponadto od godz. 0:00 do godz. 3:00 aplikacja IKO będzie niedostępna, a w godz. 3:00-13:00 działanie aplikacji IKO połączonej z kontem osobistym w PKO Banku Polskim zostanie ograniczone do realizacji wypłat z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych oraz realizacji płatności w sklepach internetowych za pomocą Blik" - czytamy w komunikacie banku.

Prace serwisowe w Pekao SA

Pekao SA podało w komunikacie, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi od godz. 6:00 15.06 do 16.06 do godz. 16.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler oraz tymczasowe przerwy w dostępie do wspomnianego serwisu.

W dniu 15.06 natomiast w godz. 23.00-0.00 nie będzie możliwa realizacja operacji finansowych dostępnych w zakładce Inwestycje oraz aktualizacja kwestionariusza adekwatności. Bank przeprasza za niedogodności.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

W nocy z 16 na 17 czerwca od 00:00 do 5:30 bank planuje prace serwisowe. W tym czasie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z bankomatów, wpłatomatów, systemu bankowości internetowej, aplikacji mobilnej, płatności BLIK, płatności ekspresowych i internetowych.

Przerwa w Santander Bank Polska

Przerwy techniczne nie ominęły klientów Santander Bank Polska. W piątek od godziny 22:30 do godziny 23:59 nie będzie można skorzystać z płatności w klepach internetowych, płatności Blikiem, przelewów natychmiastowych oraz zwykłych przelewów.

Prace modernizacyjne w Idea Bank

Natomiast w sobotę 15 czerwca od godziny 00:00 do godziny 9:00 rano nie skorzystamy z bankowości internetowej, aplikacji mobilnej, płatności w sklepach internetowych, Blika, zwykłych oraz natychmiastowych przelewów.

W związku z pracami modernizacyjnymi klienci Idea Bank w dniu 14.06.2019 r. od godziny 23.00 do godziny 04:00 dnia 15.06.2019 r. będą musieli się zmierzyć z przerwą w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Źródło:

WS