Weekendowe przerwy w bankach

Bank poinformował klientów, że z powodu prac serwisowych od piątku 30.11.2018 r. od godz. 21.00 do soboty 1.12.2018 r. do godz. 5.00 nie będą mogli korzystać z Profilu Zaufanego.

Przerwa techniczna w Alior Banku

Alior Bank również zapowiedział problemy z dostępem do Profilu Zaufanego. Ponadto poinformował, że od 30.11 (piątek) od godz. 22:00 do 1.12 (sobota) do godz. 3:00 system maklerski będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

30.11 (piątek) od godz. 21:00 do 1.12 (sobota) do godz. 5:00 nie będzie dostępny Profil Zaufany.

Przerwa techniczna w BGŻ BNP Paribas

O przerwie w dostępie do systemów bankowości internetowej oraz mobilnej (Pl@net, BiznesPl@net, Mobile Pl@net, GoMobile) poinformował również BGŻ BNP Paribas.

30.11.2018 r. (piątek) od godz. 22:30 do godz. 07:00 w sobotę 01.12.2018 r., systemy bankowości internetowej i mobilnej Banku BGŻ BNP Paribas będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe. W tych godzinach, jak podaje bank, nie będzie także możliwe korzystanie z wpłatomatów oraz składanie wniosków online o otwarcie konta osobistego.

"Jednocześnie zapewniamy, że operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez żadnych zakłóceń" - podaje BGŻ BNP Paribas.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym i EnveloBanku

W Banku Pocztowym i EnveloBanku od 01 grudnia 2018 (sobota) od godz. 20:35 do 02 grudnia 2018 (niedziela) do godz. 18:00 będą trwały przerwy modernizacyjne. W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń.

W przypadku EnveloBanku nastąpi przerwa w przyjmowaniu wniosków o otwarcie EnveloKonta i EnveloKonta Firmowego oraz w obsłudze formularzy kontaktowych, przerwa w funkcjonowaniu Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej oraz zawieszenie obsługi produktów w Call Centre.

Przerwa techniczna w Euro Banku

Euro Bank przekazał klientom informację, że w nocy z 30 listopada 2018 na 1 grudnia 2018 r, w godzinach 23:35 - 05:00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie korzystanie z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej nie będzie możliwe.

WS