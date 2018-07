Weekendowe przerwy w bankach

Już kilka banków zapowiedziało przerwy techniczne w nadchodzący weekend. Utrudnienia będą dotyczyły korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, a także z kart płatniczych.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy poinformował klientów o pracach administracyjnych w dniu 12.07.2018 r. w godzinach 05:00-06:00. W związku z nimi nie będzie możliwości dokonania płatności kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji dodatkowym hasłem 3D Secure, aktywowania kart i zmian limitów przy karcie Banku Pocztowego w P24.

Problemy z korzystania kart płatniczych czekają również na klientów EnveloBanku. Przekazano, że w związku z pracami w dniu 12.07.2018 r. w godzinach 05:00-06:00 nie będzie możliwości: dokonania płatności kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji dodatkowym hasłem 3D Secure, aktywowania kart EnveloBanku.

Przerwa techniczna w Getin Noble Banku

"Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z 13 na 14 lipca 2018r. w godzinach 00:00 do 03:30 nastąpi przerwa w dostępie do Bankowości Internetowej i Mobilnej" - przekazał bank w komunikacie na stronie logowania do bankowości internetowej.

Przerwa techniczna w Orange Finanse i mBanku

Z problemami w dostępności niektórych funkcji będą musieli zmierzyć się klienci Orange Finanse i mBanku.

W obu przypadkach w nocy z 14 na 15 lipca (z soboty na niedzielę) przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne. - W godzinach 02:00 – 06:30 nie zapłacisz kartą, nie wypłacisz gotówki z bankomatu oraz nie skorzystasz z wpłatomatu. Między 1:30 – 8:30 nie złożysz wniosku, a w godzinach 2:00 – 8:00 nie skorzystasz z aplikacji mobilnej i nie zalogujesz się na swoje konto w internecie. Dodzwonisz się na infolinię. Uzyskasz informacje o naszej ofercie, jednak w godzinach 1:30 – 8:00 nie zrealizujesz żadnej operacji - podał Orange Finanse w komunikacie na stronie banku.

Przerwa techniczna w Banku Pekao S.A.

Przerwy w działaniu niektórych systemów nie ominą również klientów Banku Pekao. W nocy 15 lipca 2018 r. w godzinach od 01:00 do 05:00 mogą wystąpić trudności w posługiwaniu się Debetowymi kartami wielowalutowymi, kartą Debetową Visa Debit Gold, kartą Debetową Bussines SME oraz w korzystaniu z funkcji płatniczej aplikacji PeoPay.

Przerwa techniczna w Banku Zachodnim WBK

Bank Zachodni WBK przekazał, że w sobotę 14.07.2018 r. w godzinach 0.00-11.00 klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej i mobilnej, a w dniu 13.07.2018 r. w godzinach 22.30–23.59 niedostępny będzie BLIK oraz przelewy natychmiastowe: BlueCash, Express Elixir i Przelew24.

Ponadto bank podał, że przelewy zlecone w dniu 13.07.2018 r. w godzinach 22.30–23.59 zostaną wysłane do realizacji w dniu 14.04.2018 r. po godzinie 12.00, a karty będą działać.

WS