Weekendowe patrole policji na stokach narciarskich

W weekend na stokach narciarskich pojawią się patrole policyjne oraz inspekcja sanitarna. Funkcjonariusze będą reagowali na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania, jak również na niestosowanie się do przepisów epidemiologicznych – poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

W sobotę pod Tatrami otwierają się kolejne stacje narciarskie, m.in. w Białce Tatrzańskiej i Jurgowie.

"W patrolach narciarskich jeżdżą funkcjonariusze pionu prewencji, odpowiednio przeszkoleni i przygotowani, mający narciarskie doświadczenie, instruktorzy narciarstwa. Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo na tatrzańskich zorganizowanych terenach narciarskich" – wyjaśnił rzecznik.

Policjanci będą sprawdzali m.in. czy dzieci jeżdżą w kaskach. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach osoby do 16. roku życia mają obowiązek noszenia w czasie jazdy kasków ochronnych. Policja przypomina także, że nie wolno korzystać ze stoków narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

"Do powyższych zadań policjantom doszły kolejne. Dotyczą one kontroli zachowania dystansu społecznego czy zasłaniania ust i nosa przez narciarzy oraz osoby z obsługi. Właściciele stacji narciarskich we własnym zakresie zobowiązali się zadbać o to, aby jednocześnie na stoku znajdowała się niezbyt liczna grupa narciarzy" – zaznaczył rzecznik.

Gestorzy wyciągów zobowiązali się także to rozgłaszania komunikatów o obowiązku zachowania dystansu, a miejsca najbardziej narażone, takie jak kasy biletowe i dojścia do bramek mają być często dezynfekowane. W tym zakresie policjantów kontrole podejmować będą również funkcjonariusze inspekcji sanitarnej.

Autor: Szymon Bafia