Weekend na mieście? Zaopatrz się w gotówkę

W weekend klienci kilku banków muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi pracami serwisowymi. Problem z dostępem do bankowości internetowej, aplikacji mobilnej czy brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu – to tylko niektóre z nich.

Weekend stoi pod znakiem przerw technicznych, które wiążą się z ograniczeniem dostępu do usług bankowych. Utrudnienia zapowiedział BGŻ BNP Paribas Bank, BPS, Idea Bank, mBank, Lion's Bank oraz Orange Finanse.

BGŻ BNP Paribas

Bank poinformował o pracach serwisowych zaplanowanych na 11.01.2019 r. od godz. 22:00 do godz. 23:59 oraz 12.01.2019 r. od godz. 22:00 do godz. 23:59. W związku z tym systemy bankowości internetowej i mobilnej będą niedostępne. Dodatkowo mogą wystąpić utrudnienia w składaniu wniosków online o otwarcie konta osobistego. Bank jednak zapewnia, że operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez żadnych zakłóceń.

BPS

Klienci nie będą mieli dostępu do systemu bankowości internetowej od godz. 23:00 dnia 11.01.2019 r. do godz. 03:00 dnia 12.01.2019 r. z powodu prac serwisowych.

Idea Bank

W Idea Banku wystąpi przerwa w dostępie do bankowości mobilnej i internetowej oraz Idea Cloud w dniu 11.01.2019 r. od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia 12.01.2019 r.

mBank

W nocy z 19 na 20 stycznia br. bank przeprowadzi prace modernizacyjne wynikiem, których będzie w godzinach 02:00-06:00 problem z płatnościami kartą, wypłatą gotówki z bankomatu oraz skorzystaniem z wpłatomatu. Ponadto między 1:30-8:30 nie będzie możliwości zalogowania się na swoje konto w internecie i złożenia wniosku, w godzinach 2:00-7:30 skorzystania z aplikacji mobilnej, o do godz. 19:00 19 stycznia br., nie będą dostępne przelewy Blik oraz mKantor.

Jednocześnie bank poinformował, że nie wystąpi problem z dodzwonieniem się na mLinię czy skontaktowaniem się z Ekspertem online w celu uzyskania informacji o ofercie, jednak nie będzie możliwe zrealizowanie żadnej operacji.

Lion's Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 11.01.2019 r. od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia 12.01.2019 r. nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej.

Orange Finanse

Z 19 na 20 stycznia będą przeprowadzane prace modernizacyjne w związku, z czym w godzinach 02:00-06:00 nie będzie możliwe płacenie kartą, wypłata gotówki z bankomatu czy skorzystanie z wpłatomatu. Między 1:30-8:30 klienci nie złożą wniosku, natomiast w godzinach 2:00-7:30 nie skorzystają z aplikacji mobilnej i nie zalogują się na swoje konto w internecie. Dodatkowo 19 stycznia br. od godziny 19.00, nie będą dostępne przelewy Blik.

KR