Weekend na PGE Narodowym: strefa kibica i punkt szczepień bez wcześniejszej rejestracji

W sobotę na PGE Narodowym zostanie utworzona strefa kibica i jednocześnie będzie można zaszczepić się sprzeciw COVID-19 bez wcześniejszego umawiania się oraz rejestrowania - poinformowała w piątek wiceminister zdrowia Anna Goławska. "Udostępniamy szczepionki jednodawkowe firmy Johnson & Johnson" - dodała.

Goławska zaznaczyła, że po 14 dniach od przyjęcia szczepionki, wszyscy zaszczepieni otrzymają ważny certyfikat, który zapewni im możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju eventach sportowych lub kulturalnych poza limitem wejść, a także bezpieczne podróże zagraniczne w trakcie wakacji.

"To, czy będziemy mogli wrócić do normalności, zależy przede wszystkim od nas" - powiedziała wiceminister zachęcając wszystkich do wspólnego kibicowania w strefie kibica na PGE Narodowym, a także do skorzystania z możliwości zaszczepienia się w punkcie szczepień, który powstanie przy stadionie.

Prezes zarządu PGE Narodowy Włodzimierz Dola podkreślał, że stadion wraca do swojej podstawowej działalności i na najbliższy weekend przygotował mnóstwo atrakcji. Na czas sobotniego meczu polskiej reprezentacji zostanie utworzona strefa kibica. Na trybunach będzie mogło zasiąść nawet 30 tys. osób. Liczba ta, jak wyjaśnił, to 50 proc. normalnego obłożenia stadionu, gdyż w strefie będą obowiązywały zasady sanitarne.

Dola zaznaczył, że wstęp do Narodowej Strefy Kibica będzie bezpłatny, jednak wcześniej trzeba będzie wybrać miejsce i pobrać bilet ze strony strefakibica.com.

Jednocześnie, jak podkreślił Dola, PGE Narodowy aktywnie wspiera walkę z pandemią. "Stąd zrodził się pomysł, by zorganizować przy okazji masowego wydarzenia doraźny punkt szczepień, gdzie będzie można przyjąć jednodawkową szczepionkę" - wyjaśnił. Dodatkowo, w ten weekend przy PGE Narodowym odbędzie też festiwal food trucków, a w niedzielę na błoniach stadionu będzie zakończenie Orlen Rajdu Polskiego.

Zastępca dyrektora ds. medycznych CSK MSWiA dr Artur Zaczyński zachęcał wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia w weekend PGE Narodowego i skorzystania zarówno z atrakcji przygotowanych dla kibiców, jak i z możliwości przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Zapewnił, że ilość przygotowanych szczepionek jest wystarczająca, aby zaszczepić sporą rzeszę chętnych.

Poinformował, że szczepienia będą odbywały się przez całą sobotę i niedzielę od godziny 10 aż do godzin wieczornych. Dla tego punktu przeznaczono pulę 10 tys. szczepionek. Jednak, jak zapowiedział dr Zaczyński, w zależności od popytu, liczba ta może się zwiększyć. "Postaramy się stanąć na wysokości zadania, jak zawsze" - zapewnił.

Na czas wydarzeń weekendowych działalność populacyjnego punktu szczepień funkcjonującego wewnątrz PGE Narodowego zostanie wstrzymana.(PAP)

Autor: Daria Kania

