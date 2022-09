Według aktu zgonu powodem śmierci Elżbiety II była starość

fot. Pool / / Reuters

Brytyjska królowa Elżbieta II zmarła 8 września o godz. 15:10 (czasu miejscowego), a przyczyną zgonu była starość - napisano w akcie zgonu, który w czwartek został opublikowany przez Narodowy Rejestr Szkocji (NRS).

Informację o śmierci monarchini dwór królewski przekazał do publicznej wiadomości 8 września o godz. 18:31 czasu londyńskiego, ale do tej pory nie był znany dokładny czas zgonu. Wiadomo było tylko, że premier Liz Truss, która z zgodnie z procedurą została poinformowana jako pierwsza, otrzymała tę wiadomość o godz. 16:30. Z kolei komunikat Pałacu Buckingham mówiący o tym, że królowa znajduje się pod opieką lekarzy i są oni zaniepokojeni jej stanem zdrowia, został wydany ok. godz. 12:20.

Akt zgonu został podpisany przez córkę królowej, księżniczkę Annę, która podobnie jak najstarszy syn monarchini, Karol, była przy niej w chwili śmierci.

Elżbieta II zmarła na zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat - dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii Wielkiej Brytanii.

Jeszcze na dwa dni przed śmiercią Elżbieta II przyjęła na audiencji w zamku Balmoral składającego rezygnację premiera Borisa Johnsona oraz Liz Truss, której powierzyła misję utworzenia nowego rządu. (PAP)

