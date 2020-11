Według 40 proc. Polaków rząd Zjednoczonej Prawicy nie dotrwa do końca kadencji

fot. Jarek Praszkiewicz / FORUM

40 proc. Polaków uważa, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie dotrwa do końca kadencji - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Odmienne zdanie wyraża 29,8 proc. badanych. 30,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl zostali zapytani czy - ich zdaniem - rząd Zjednoczonej Prawicy dotrwa do końca kadencji, a więc do 2023 roku.

Na tak zadane pytanie 29,8 proc. respondentów odpowiedziało "tak"; 40 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie", a 30,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

"W przetrwanie przez rząd obecnie trwającej kadencji w tym samym składzie nie wierzy 46 proc. badanych o dochodach powyżej 5000 zł i co druga osoba z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. W przetrwanie rządu do końca kadencji rzadziej niż pozostali wątpią osoby między 25 a 34 rokiem życia (częściej niż co 3 osoba) oraz posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe – blisko 30 proc." - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 listopada 2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ par/