"PIT inwestora za 2022 rok". Zapisz się na bezpłatny webinar z ekspertem w Bankier.pl

Na rynkach finansowych w 2022 r. nie brakowało specyficznych sytuacji, które trzeba będzie ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. Akcje Tesli uległy splitowi, a walorów Lotosu nie ma już na rachunkach maklerskich, zresztą tak jak akcji i obligacji Getin Noble Banku. Był krach na bitcoinie i rajd dolara. Jak wypełnić PIT, żeby zapłacić prawidło naliczony podatek Belki, opowiemy w specjalnym webinarze już 7 lutego.

Tegoroczna akcja rozliczeń PIT trwa do 2 maja br. (30 kwietnia to niedziela, 1 maja Święto Pracy). W usłudze e-PIT wystawione będą rozliczenia na podstawie przesłanych m.in. przez banki i domy maklerskie formularzy PIT-8c.

Inwestorzy korzystają obecnie z wielu platform i nie wszystkie (np. te zagraniczne) przesyłają ten dokument, tylko np. zestawienie transakcji, na podstawie którego samodzielnie trzeba wypełnić docelowy PIT-38. W ubiegłym roku z wysyłki klientom PIT-8c z zagranicznych inwestycji zrezygnował polski broker XTB, o czym pisaliśmy w połowie lutego. Nie zwalnia to podatnika (inwestora) z prawidłowego rozliczenia się ze swoich przychodów kapitałowych.

Dlatego należy zweryfikować, zmodyfikować lub uzupełnić i na końcu zatwierdzić zeznanie roczne. Jeśli tego nie zrobimy, administracja skarbowa z automatu zrobi to za nas, tak by wszyscy byli rozliczeni w terminie. Za ewentualne błędy będzie jednak odpowiadał podatnik, a czasami może go to słono kosztować.

Jest się z czego rozliczać

Rynki finansowe w 2022 r. były zdominowane przez bessę, która nie brała jeńców. Spadały rynki akcji, długu, kryptowaluty przeżywały prawdziwe załamanie, a przed inflacją nie chroniło nawet złoto. To nie oznacza, że inwestorzy nie mieli zysków, z których trzeba się rozliczyć z fiskusem.

Królem okazał się przecież dolar, wojna w Ukrainie rozwinęła surowcową hossę, pojedyncze spółki zyskiwały po kilkaset procent, a zajmując odpowiednią krótką pozycję, można było się dorobić niemałej fortuny. Na dodatek ostatni kwartał roku przyniósł solidne odbicie na rynkach akcyjnych. Z tego wszystkiego, co zaksięgowaliśmy na rachunku inwestycyjnym, trzeba się rozliczyć.

Było też sporo nietypowych zdarzeń, które mogą przyprawić inwestora o niemały ból głowy, gdy przyjdzie do wypełniania kolejnych rubryk zeznania podatkowego. Na GPW odbyły się megafuzje PKN Orlen z Lotosem i PGNiG, w wyniku których akcjonariusze dwóch ostatnich spółek otrzymali akcje o innej wartości i jeszcze wypłaty wynikające z połączenia. Tesla, Amazon i kilka innych firm przeprowadziło split akcji, z rachunków maklerskich zniknęły akcje i obligacje Getin Noble Banku w wyniku przymusowej resrtrukturyzacji.

Jak to wszystko policzyć w PIT? Jakie dokumenty nam w tym pomogą? Jakimi kosztami możemy odciążyć nasz podatkowy ból oraz które dochody możemy łączyć, a które bezwzględnie rozliczać osobno? Między innymi na te pytania odpowie nasz ekspert podczas bezpłatnego webinaru w Bankier.pl już 7 lutego o godz. 16:00.

Zapisy i zbieranie pytań ruszają

Gościem webinaru będzie Jerzy Żyjewski, licencjonowany księgowy z portalu pitfx.pl. W swojej pracy zajmuje się rozliczaniem transakcji z najpopularniejszych platform tradingowych. Łączy posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe dotyczące podatków ze specyfiką rozliczeń wynikającą z inwestowania na instrumentach finansowych. Wyróżnia go spojrzenie praktyka, bowiem sam aktywnie handluje na rynku forex i kontraktach terminowych.

Podczas webinaru wymienimy najważniejsze terminy, stawki i obowiązki, które spoczywają na podatniku. Porozmawiamy o kwestiach związanych z aktywnością na rynku akcji, kontraktów, kryptowalut, rozliczeniach transakcji u zagranicznych brokerów oraz o najczęstszych błędach przy sporządzaniu zeznania. Te i wiele innych kwestii uzupełnimy o pytania zawarte w części Q&A, gdzie to uczestnicy webinaru będą mieli okazję podnieść intersujące ich wątki.

Zapraszam do zapisu oraz do pozostawienia w komentarzach pod artykułem propozycji dodatkowych pytań, które postaram się zadać mojemu rozmówcy.