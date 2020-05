Weber: UE powinna zakazać chińskich przejęć. "Musimy się bronić"

- Unia Europejska powinna wprowadzić tymczasowy zakaz przejęć firm przez Chińczyków - uważa szef Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber.

W wywiadzie dla "Welt am Sonntag" cytowanym przez agencję Reutera szef największej frakcji w europarlamencie stwierdził, że jest zwolennikiem rocznego zakazu, dopóki nie zakończy się kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

"Musimy dostrzec, że chińskie firmy, częściowo przy wsparciu funduszy państwowych, coraz częściej próbują kupować europejskie firmy, które są tanie lub które popadły w trudności gospodarcze z powodu kryzysu koronawirusowego" - podkreślił Weber. Jego zdaniem, Unia Europejska powinna zareagować w skoordynowany sposób i zakończyć "chiński wypad na zakupy". "Musimy się bronić" - zaznaczył.

To nie pierwszy prominentny polityk, który głośno wyraża obawy przed przejmowaniem lokalnych firm przez Chińczyków. W ubiegłym miesiącu na zaostrzenie zasad dot. akwizycji przez zagraniczne podmioty zdecydowali się Niemcy. Podobne kroki zapowiadały polskie władze.

W ostatnich latach chińska ofensywa inwestycyjna na świecie wyraźnie wyhamowała. W latach 2016-17 chińskie firmy wydawały po ok. 100 miliardów dolarów rocznie na przejęcia i budowę biznesu w Europie i Ameryce Północnej - w ubiegłym było to "zaledwie" ok. 20 mld dol., szacują Rhodium Group i Baker McKenzie. Napływ kapitału zza Muru do USA był najmniejszy od dekady, a do UE od sześciu lat

W obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego decyzjami władz i ludzi w obliczu pandemii Covid-19 sytuacja może się zmienić. "Spragnione" kapitału zachodnie firmy mogą ponownie znaleźć się na celowniku podmiotów zza Muru, gotowych wykorzystać chwilę słabości, by uzyskać dostęp do cenny marek, know-how, technologii czy wykwalifikowanych pracowników. Jednak tym razem potencjalna ofensywa byłaby na polecenie Pekinu dużo ostrożniejsza i bardziej skoncentrowana - Chin nie stać już na szastanie pieniędzmi na prawo i lewo, jak przed kilkoma laty.

Maciej Kalwasiński