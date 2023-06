Jeden z tańszych brokerów wypowiedział umowy klientom. XTB komentuje rynkowe doniesienia

Klienci WealthSeed dostali wypowiedzenia umów na świadczenie usług maklerskich i muszą czym prędzej zarządzać swoimi aktywami u brokera, bo w innym wypadku sprzeda je on na rynku po cenie umożliwiającej transakcję. Handel na GPW poprzez platformę WealthSeed był jednym z tańszych na rynku.

fot. Dylan Martinez / / Reuters

To już kolejna firma inwestycyjna, która w ostatnich dniach wycofuje się ze swojej oferty dla klientów indywidualnych, po tym jak Aion Bank zachęcił swoich do likwidacji kont, na których inwestowali w międzynarodowe ETF-y, zapowiadając przy tym koniec usług robodoradztwa.

Kolejną jest WealthSeed, który wystartował w Polsce na początku 2022 r., najpierw z ofertą akcji spółek zagranicznych, bezprowizyjnym marketem funduszy i kilkuset ETF-ami. Już pod koniec roku broker był krajowym członkiem giełdy i notował największy miesięczny przyrost klientów. Miał także w ofercie robodaradców, ułatwiających inwestowanie m.in. na oferowanych rynkach zagranicznych.

"Dane KNF od lat pokazują, że działalność podstawowa firm inwestycyjnych, czyli oferowanie dostępu klientom do handlu akcjami czy ETFami nie przynosi zysków. Powodem jest oczywiście niska skala biznesu oraz wysokie koszty tego typu rozwiązań" - komentuje dla Bankier.pl ostatnie doniesienia rynkowe Filip Kaczmarzyk, członek zarządu DM XTB.

"Biorąc pod uwagę wciąż bardzo niską świadomość i wiedzę polskich inwestorów na temat instrumentów ETF, opieranie się tylko na tej jednej linii biznesowej jest bardzo ryzykowne i kapitałochłonne. Należy do tego dodać wysoką konkurencyjność produktu, łatwość dostępu, wszechobecną bezprowizyjność oraz wymagania technologiczne klientów i otrzymujemy produkt, który bez odpowiedniej skali nie ma szans zaistnieć na rynku" - dodaje.

Wypowiedzenie umowy

Dla klientów handlujących na GPW WealthSeed miał także atrakcyjną ofertę z niską prowizją maklerską, którą przebijał z polskich podmiotów tylko DM XTB. To wszystko jednak nie przetrwało próby czasu, ponieważ klienci WealthSeed otrzymali w nocy 7 czerwca wypowiedzenia świadczenia usług maklerskich.

„Okres wypowiedzenia Umowy Inwestycyjnej trwa 30 dni i podczas tego okresu możesz wykonywać wszystkie operacje na swoim rachunku” – informuje broker i przypomina, że „w tym okresie należy wycofać ze swojego konta wszystkie środki pieniężne i instrumenty finansowe. Inwestycje w jednostki funduszy inwestycyjnych można sprzedać lub dalej nimi zarządzać poprzez dowolnego innego dystrybutora. Inwestycje w papiery wartościowe mogą zostać sprzedane lub przeniesione do innego domu maklerskiego”.

Co ważne, jeśli klienci po tym czasie wciąż będą mieli na rachunkach akcje lub ETF-y, WealthSeed informuje, że ma prawo sprzedać je po cenie umożliwiającej realizację transakcji. Firma zastrzega, że w okresie wypowiedzenia, do momentu wycofania środków lub aktywów z rachunku są one tak samo bezpieczne jak były do tej pory i podlegają określonym gwarancją.

Sprzedaj lub przenieś aktywa

Za marką WealthSeed stoi firma Fair Place Finance S.A., założona przez Sławomira Lachowskiego, byłego prezesa mBanku i jednego z twórców polskiej bankowości internetowej. Fair Place Finance prowadziło dom maklerski, którego liczba klientów na koniec kwietnia zbliżała się do 10 tys. Wypowiedzeń umowy oraz 30-dniowy okres wypowiedzenia zmusza ich do zarządzania swoim aktywami.

Na szczęście w Tabeli Opłat i Prowizji pojawiła się stosowna zmiana, która mówi, że przeniesienie polskich instrumentów do innej instytucji rozliczeniowe jest bezpłatne w okresie wypowiedzenia. Nie ma takiej zmiany w odniesieniu do zagranicznych instrumentów. Tu w cenniku dalej widnieje opłata w wysokości 0,95 proc. wartości przenoszonych instrumentów zagranicznych, lecz nie mniej niż równowartość 25 euro za każdy instrument zagraniczny oznaczony odrębnym kodem.

O wiele kosztowniejszy może okazać przeoczenie terminu, bo wtedy WealthSeed, zgodnie z komunikatem będzie mógł sprzedać aktywa (akcje, ETF-y) na rynku po cenie umożliwiającej dokonanie transakcji, co w praktyce może oznaczać spore dyskonto.

Na wszystkie dodatkowe pytania związane z procesem wypowiedzenia umowy odpowiada przygotowany przez firmę poradnik FAQ. Jak głosi informacja dla klientów, WealthSeed zdecydował się skupić działalność na oferowaniu usług klientom instytucjonalnym, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową i perspektywy rozwoju na najbliższe lata.

„Strategiczne decyzje biznesowe wymagają wyboru najbardziej prospektywnych kierunków rozwoju na bazie optymalizacji wykorzystania ograniczonych zasobów ludzkich i kapitałowych. W tym kontekście należy rozumieć wygaszenie usług dla klientów detalicznych na platformie WealthSeed, której model biznesowy zintegrowanego ekosystemu płatniczo-inwestycyjnego jest bez wątpienia przełomowy” - mówi Filip Lachowski, prezes Fair Place Finance S.A., cytowany w komunikacie prasowym spółki.