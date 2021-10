We wtorek prawie 4 tys. zakażeń koronawirusem. Najwięcej od maja

fot. SWKStock / / Shutterstock

Wykryto 3 931 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 64 osoby z COVID-19 - poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, podkreślając, że pod względem liczby zakażeń utrzymuje się mocny trend wzrastający. Ostatni raz więcej przypadków zanotowano 12 maja - 4255.

O najnowsze dane dotyczące zachorowań na koronawirusa Kraska pytany był na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

"Niestety, nie mam dobrych informacji. Jest prawie 4 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, dokładnie 3931 nowych osób zostało zakażonych" - poinformował wiceminister. Jak dodał, jeżeli porównamy te liczby do ubiegłego wtoku, to daje nam to wzrost o prawie 85 proc. "Ten trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie" - podkreślił wiceszef MZ.

Jak dodał, 64 osoby z COVID-19 zmarły. "Te liczby powinny przemówić do naszej wyobraźni" - ocenił wiceminister.

W rozmowie na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia wiceszef MZ przyznał, że pod koniec października możliwe jest "zdecydowane przekroczenie" liczby 5 tys. nowych zakażeń dziennie, co oznacza szybszy wzrost zakażeń, niż zakładały dotychczasowe prognozy.

Jak przekazał, współczynnik reprodukcji wirusa dla Polski wynosi 1,31, natomiast dla województwa podlaskiego - 1,47, a dla lubelskiego - 1,41. "To ściśle koreluje z tym, ile osób zaszczepiło się w tych województwach" - powiedział. Podkreślił, że właśnie w tych regionach mamy największą liczbę łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 oraz największą liczbę osób, które uległy zakażeniu.

Na razie wiceminister wykluczył wprowadzanie tam dodatkowych obostrzeń. "Bardzo szczegółowo przyglądamy się sytuacji epidemiologicznej. Jeśli będziemy mieli sygnały z miejscowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, takie decyzje będą podjęte. Na dzisiaj nie ma takiej potrzeby, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna" - poinformował.

Pytany o ewentualne zamknięcie cmentarzy Kraska odparł, że rząd nie planuje wprowadzać obostrzeń na terenie całego kraju, a raczej reagować "punktowo", w zależności od sytuacji w danym powiecie. Jak podkreślił, 98 proc. nowych zakażeń to osoby, które nie przyjęły szczepionki przeciwko wirusowi.

autorka: Sonia Otfinowska