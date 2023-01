We wtorek na zamknięciu gaz ziemny tanieje o ok. 11 proc.

We wtorek na zamknięciu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty taniał o 11,05 proc. do 58,7 euro za MWh., a w kontraktach na marzec również staniał o ponad 11 proc. do 59,2 euro za MWh. W kontraktach na kwiecień, ceny gazu również dołowały o 10,5 proc. do 60 euro za MWh.

fot. McPHOTO / / Vario Images

We wtorek rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty był po 59,00 euro za MWh., a w kontraktach na marzec po 59,50 euro za MWh. Ceny kontraktów z dostawą na kwiecień, były po 60,40 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. (PAP)

lgs/ drag/