Trudny wrzesień dla funduszy inwestycyjnych. Zyski rzadkością

Spośród ponad 900 lokalnych funduszy inwestycyjnych zaledwie 70 zdołało we wrześniu 2022 roku wyjść na plus - wynika z szacunków serwisu Analizy. pl. Jak podano, największe straty zanotowały strategie akcyjne, skromny zarobek popłynął z kolei z rynku metali szlachetnych.

W ujęciu średnim strategie akcyjne straciły we wrześniu od -6,1 proc. (fundusze akcji europejskich rynków wschodzących) do -9,5 proc. (fundusze akcji globalnych rynków wschodzących). W tym czasie fundusze akcji polskich uniwersalne zanurkowały o 7,3 proc, a małych i średnich spółek o 6,4 proc.

Również większość funduszy dłużnych zakończyła miesiąc pod kreską. Najwięcej w ujęciu średnim straciły fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne (-3,5 proc.), a najmniej dłużne zagraniczne (-0,1 proc.).

We wrześniu skromny zarobek (+1 proc.) w ujęciu średnim przyniosły fundusze rynku metali szlachetnych, ale nie wszystkie. Złoto bowiem taniało w rytm umacniającego się dolara i rosnących rentowności obligacji USA, przeceniając się do poziomu 1670 USD za uncję. Z kolei srebro podrożało do 19 USD za uncję i to właśnie ono napędziło wyniki funduszy. (PAP Biznes)

