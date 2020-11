We Włoszech sytuacja pandemiczna stale się pogarsza

Brytyjski etyk sugeruje płacenie ludziom za to, by szczepili się przeciwko Covid-19

Rządy powinny rozważyć wprowadzenie zachęt, materialnych lub niematerialnych, które skłoniłyby obywateli do szczepienia się przeciwko COVID-19, kiedy skuteczny preparat pojawi się na rynku. Pomoże to osiągnąć wymagany do rozwinięcia odporności stadnej poziom wyszczepialności i pozwoli stłumić pandemię - pisze brytyjski etyk z Oxfordu na łamach „Journal of Medical Ethics”.