We Włoszech strajk na kolei. Niebawem w transporcie miejskim i lotniczym

Włochy skarżą się na Austrię do TSUE. Chodzi o blokadę górskiej przełęczy Rząd Włoch formalnie zdecydował o wniesieniu skargi przeciwko Austrii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu w sprawie nocnej blokady ruchu ciężarówek powyżej 7,5 ton przez przełęcz Brennero. Po raz pierwszy Włochy zwróciły się bezpośrednio do TSUE przeciwko innemu państwu za naruszenie prawa UE – poinformowały we wtorek włoskie media.