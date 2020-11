We Włoszech godzina policyjna także w święta

Zakaz rozmowy o koronawirusie w barze w Rzymie

"Zabrania się rozmowy o koronawirusie"- taki zakaz widnieje w jednym z barów w Rzymie, który stał się tym samym swoistą oazą spokoju. Klientom sugerowane są inne tematy do dyskusji; wszystko po to, by choć na chwilę przy filiżance kawy zapomnieć o pandemii.