We Włoszech brakuje 70 tys. pielęgniarek. Na 1000 mieszkańców przypada ich... 5

"To była droga przez mękę". Rodzice poszukują niań, mają wymagania, ale woleliby płacić mniej. Sprawdzamy zawód opiekunki

Boom na poszukiwania niani zaczyna się co roku w sierpniu. Trwa z mniejszym lub większym natężeniem do końca września. Kwoty, które chcą zaoferować rodzice, znacząco mijają się z wynagrodzeniem, jakie za tak wielką odpowiedzialność, a jest nią opieka nad cudzym dzieckiem, chcą wziąć kandydatki na to stanowisko.