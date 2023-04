We Francji mieszka najwięcej europejskich stulatków

We Francji mieszka 30 tysięcy stulatków - to największa grupa w Europie zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w stosunku do ogółu ludności - podał "Le Monde" za centralnym biurem statystycznym.

Rzesza francuskich stulatków wzrosła trzydziestokrotnie w stosunku do lat 1960-1975. W 2020 roku na tysiąc mieszkańców przypadało aż 21 osób w wieku powyżej 100 lat - informuje portal w ślad za raportem INSEE.

Aż 86 proc. stulatków to kobiety. Doliczono się zaledwie 4300 stuletnich mężczyzn, a wśród "superstulatków" - osób powyżej 110 lat - znajdują się już w zasadzie wyłącznie panie - zauważa w raporcie INSEE. W nieco młodszej grupie (90-100 lat) kobiety stanowią 73 procent.

W 1970 roku po raz pierwszy liczba francuskich stulatków przekroczyła tysiąc. Od tej pory rosła niemal stale - spadła tylko pomiędzy 2015 i 2019 r., co było odbiciem nikłego przyrostu naturalnego w czasie pierwszej wojny światowej. Jednak od 2020 roku grupa stulatków przyrastała o 15 proc. rocznie, co jest rezultatem wyższego przyrostu po Wielkiej Wojnie.

INSEE przewiduje, że już w 2040 roku populacja stulatków sięgnie 76 tysięcy - będzie więc 2,5 razy większa niż obecnie.

Ludzie z wyższym wykształceniem mają dwukrotnie większe szanse na dożycie setnych urodzin - pisze portal. Spośród kobiet, które w 1990 roku miały 70-75 lat, 7 proc. absolwentek uczelni przekroczyło sto lat, podczas gdy wśród ich rówieśniczek bez uniwersyteckiego dyplomu odsetek ten wynosił zaledwie 3 proc.

Jednak kobiety bez wyższego wykształcenia i tak miały większe szanse na zdmuchnięcie stu urodzinowych świeczek niż mężczyźni, którzy ukończyli uczelnie wyższe. I to pomimo - podkreśla redakcja - ich niższych dochodów i trudniejszych warunków pracy.

