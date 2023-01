Wcześniejsze emerytury nauczycieli. Czarnek: Rozmawiam z prezes ZUS

"Nie więcej, tylko inaczej. Dla ucznia". Minister Czarnek o pracy nauczycieli

Status zawodowy nauczyciela to kwestia, do której musimy wrócić. Nikt nie chce, żeby nauczyciel pracował więcej, tylko inaczej: więcej nauczyciela dla ucznia, w szkole, mniej nauczyciela w domu, mniej dla biurokracji – stwierdził we wtorek szef MEiN Przemysław Czarnek.