Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Resort edukacji o kwestii świadczenia

Obecnie w MEiN nie są prowadzone prace nad nowelizacją Karty nauczyciela. Kwestie przywrócenia przepisów o tzw. emeryturach nauczycielskich planowane są jako temat rozmów ze związkami zawodowymi – poinformowała rzecznik prasowa resortu Adrianna Całus-Polak.

Rzecznik prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak zapytana została przez PAP, czy w Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają prace nad projektem nowelizacji Karty nauczyciela, dotyczącym przywrócenia wszystkim nauczycielom możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

"Obecnie w ministerstwie nie są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy Karta nauczyciela, a kwestie przywrócenia przepisów dotyczących tzw. emerytury nauczycielskiej planowane są jako temat rozmów z reprezentatywnymi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli" – odpowiedziała rzecznik.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 29 grudnia 2022 r. pytany był w internetowej części rozmowy w Radiu Zet m.in. o to, czy w przyszłym roku będą zwolnienia nauczycieli.

"Nie, jeszcze nie w przyszłym roku, ale w perspektywie dwóch, trzech lat na 100 proc. tak, zwłaszcza w szkołach średnich. Wiedzą to dyrektorzy liceów, choćby takich jak w Prudniku, którzy nie zatrudniają dodatkowo nauczycieli. Wolą dać nadgodziny nauczycielom, dlatego że to powoduje, że później nie trzeba będzie tych nauczycieli zwalniać" – powiedział minister.

Mówiąc o skali zwolnień, Czarnek powiedział wówczas: "To jest kwestia ok. 100 tys. nauczycieli z 700 tys. w perspektywie 2-3 lat". Dodał, że w 2023 r. nie trzeba będzie jeszcze dokonywać tych zwolnień. Dodał, że "wchodzi potężny niż demograficzny, zwłaszcza do szkół średnich". Zaznaczył, że to będzie powodowało, że nauczycieli będzie tam za dużo i należy przygotować odpowiednie rozwiązania, które umożliwią pewnej grupie nauczycieli przejście na emeryturę.

Szef MEiN, pytany o to, czy będzie powrót do wcześniejszej emerytury zawodowej dla nauczycieli, powiedział: "To jest rozwiązanie, które absolutnie musi wrócić na tapetę i musi być dyskutowane".

"To jest rozwiązanie, nad którym na pewno będziemy dyskutować w styczniu i w kolejnych miesiącach po to, żeby – być może – jeszcze w pierwszym półroczu przyszłego roku stosowną ustawę uchwalić z jakąś perspektywą wejścia w życie konkretnych rozwiązań" – powiedział pod koniec grudnia minister.

