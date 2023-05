Więcej pieniędzy dla etatowców. Nawet kilkaset złotych na wakacje

Związki zawodowe bez wspólnego stanowiska o minimalnej płacy w 2024 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.