Dodatkowe pieniądze na wakacje? Sprawdź, czy masz prawo do wczasów pod gruszą

Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze na wakacje z zakładu pracy, trzeba spełnić kilka warunków. Sprawdzamy, kto może liczyć na wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą to jedna z form dofinansowania przyznawana na wypoczynek pracowników wypłacana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Mogą ją otrzymać pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę i ich rodziny oraz emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Wczasy pod gruszą 2022 – jak otrzymać pieniądze?

Szczegółowe zasady przyznawania dodatkowego dofinansowania wypoczynku powinny być zapisane w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w każdym przedsiębiorstwie, które posiada ZFŚS. W dokumencie pracodawca określa m.in.:

osoby uprawione do otrzymania świadczenia,

do otrzymania świadczenia, wysokość dofinansowania,

dofinansowania, częstotliwość wypłat świadczenia,

wypłat świadczenia, ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać

pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie wypoczynku.

W celu otrzymania pieniędzy w ramach świadczenia wczasy pod gruszą należy złożyć wniosek o jego wypłatę u pracodawcy. Do dokumentu osoba zatrudniona powinien dołączyć zaświadczenie o sytuacji rodzinnej oraz majątkowej. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje przełożony na podstawie kilku kryteriów, tj.: sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej pracownika. W związku z tym pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie w różnej wysokości.

W praktyce otrzymane pieniądze w ramach wczasów pod gruszą można przeznaczyć na dowolne aktywności. Warunkiem przyznania dodatkowego dofinansowania jest pobranie urlopu na okres co najmniej 14 nieprzerwanych dni.

Na co przeznaczyć dodatkowe środki?

Pracownicy mogą przeznaczyć środki na wakacje w Polsce lub za granicą. Pieniądze ze świadczenia można wykorzystać także na opłacenie wyjazdu na kolonię lub obóz dla dzieci pracownika. Nie ma również znaczenia pora roku, podczas której wybierany jest urlop. Wczasy pod gruszą można otrzymać zarówno na wypoczynek zimą, jak i latem.

W zależności od regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wczasy pod gruszą mogą być wypłacane częściej niż jeden raz w roku.

Wczasy pod gruszą – ile można otrzymać?

Podstawowe zasady związane m.in. z wypłacaniem świadczeń z ZFŚS reguluje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy nie podają jednak minimalnej lub maksymalnej kwoty jaką pracownicy mogą otrzymać w ramach wczasów pod gruszą. Decyzję podejmuje pracodawca po przeanalizowaniu sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej pracownika. Przy składaniu wniosku o wczasy pod gruszą nie ma znaczenia staż pracy, kwalifikacje, długość umowy, czy zajmowane stanowisko w firmie.

W praktyce oznacza to, że informację o wysokości świadczenia z funduszu socjalnego można dowiedzieć się w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w danej firmie. Wczasy pod gruszą nie podlegają oskładkowaniu (ZFŚS nie odprowadza składek ZUS od wypłaconej sumy), a do kwoty 380 zł są zwolnione z podatku dochodowego.

Co wpływa na decyzję o wysokości świadczenia?

Wczasy pod gruszą, a właściwie ich wysokość uzależniona jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest suma pieniędzy zebranych w ZFŚS. Na kwotę dofinansowania wpływa także liczba osób ubiegająca się o dodatkowe środki oraz sytuacja materialna pracownika. W praktyce na największe świadczenia mogą liczyć osoby zatrudnione znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Wczasy pod gruszą – wniosek

We wniosku o przyznanie dofinansowania na wypoczynek pracownik należy wskazać sytuację materialną rodziny, niektóre firmy wymagają także przedstawienia rozliczenia PIT za ubiegły rok. Przeważnie wzór wniosku o wczasy pod gruszą dostępny jest w kadrach. Z reguły w dokumencie pracownik powinien przedstawić planowany okres wypoczynku.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych funkcjonuje w firmach, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku). ZFŚS powinien obowiązywać w jednostkach samorządowych oraz w zakładach budżetowych (np. szkołach, policji) bez względu na liczbę pracowników w zakładzie.

Jeżeli w danej firmie pracuje mniej niż 50 osób, to ZFŚS może zostać stworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej – jednak w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu.

Wczasy pod gruszą a świadczenie urlopowe

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe nie pokrywają się. Są to dwie różne formy, ich występowanie uzależnione jest od tego, czy firma posiada ZFŚS. Jeżeli tak to pracownicy składają wnioski o wczasy pod gruszą. Z kolei osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach, które nie mają Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą otrzymać świadczenia urlopowe.

Jak skorzystać z dofinansowania wypoczynku?

Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę posiada prawo do ubiegania się o jednorazowy dodatek do wypoczynku, czyli świadczenie urlopowe. Zasadnicza różnica pomiędzy wczasami pod gruszą a świadczeniem urlopowym to oskładkowanie. Świadczenie urlopowe jest oskładkowane, oznacza to, że jego suma zostanie obniżona o składki ZUS.

Warunkiem uprawiającym do skorzystania ze świadczenia urlopowego jest wykorzystanie 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego bez przerw oraz praca w zakładzie, który przyznaje tego typu jednorazowy dodatek.

Dominika Florek