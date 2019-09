Wciąż gorąco na rynku ropy naftowej [Wykres tygodnia]

W zeszłą sobotę doszło do zmasowanego ataku na saudyjskie instalacje naftowe, w wyniku czego uszkodzone zostały instalacje odpowiedzialne za połowę saudyjskiej produkcji, czyli 5 proc. globalnych dostaw. W rezultacie w poniedziałek rano cena ropy Brent rozpoczęła dzień od zwyżki ponad 19 proc., co było najwyższym wzrostem od niemal 30 lat, co było dalej i jakie są tego konsekwencje? O tym główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany:

Największy (ale nie najgorszy) szok naftowy w powojennej historii Współczesny świat jest znacznie lepiej przygotowany na nagłe przerwy w dostawach ropy naftowej niż 40 lat temu. Po pierwsze, istnieją rządowe rezerwy strategiczne surowca. Wspomniana wcześniej amerykańska SPR to prawie 645 mln baryłek. Komercyjne zapasy surowca w USA według stanu na 6 września wynosiły 416 mln baryłek. Zapasy saudyjskie na koniec czerwca sięgały 188 mln baryłek.