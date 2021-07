Wchodzą w życie wyższe progi dochodowe w "Czystym powietrzu"

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Od czwartku obowiązują wyższe niż dotychczas progi dochodowe w programie "Czyste powietrze", które uprawniają do wyższej dotacji. Można też starać się już o dopłaty do kotłów na pellet; coraz mniej czasu jest natomiast na uzyskanie dotacji do pieców węglowych.

1 lipca wchodzi w życie kolejna aktualizacja programu antysmogowego "Czyste powietrze". Od tego dnia będą obowiązywać nowe podwyższone progi dochodowe uprawniające do wyższych dotacji w programie (do 37 tys. zł).

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 2189 zł (o 229 zł więcej niż dotychczas). W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wynosić będzie 1564 zł na osobę, czyli o 164 zł więcej niż do tej pory. Z podwyższonego dofinansowania korzysta obecnie ok. 30 proc. beneficjentów programu "Czyste powietrze".

Dopłaty do domów na ogrzewanie i fotowoltaikę. Nawet 30 tys. zł Na wymianę starych pieców, ekologiczne ogrzewanie, energooszczędne budownictwo czy prąd ze słońca można otrzymać dofinansowanie. W zależności od podjętej inwestycji oraz dochodów można liczyć nawet na ponad 30 tys. zł. Za inwestowanie w ekologię zwróci także fiskus. Bankier.pl wyjaśnia, jak skorzystać z poszczególnych programów.

Kolejną zmianą, jaka zacznie obowiązywać od 1 lipca, jest możliwość otrzymania dotacji na kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Przy podstawowym poziomie dofinansowania będzie można otrzymać do 9 tys. zł, lecz nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów. Z kolei przy podwyższonej dotacji jest to do 12 tys. zł, ale nie więcej niż 60 proc. kosztów.

NFOŚiGW tłumaczy, że szczegółów w zakresie dopłat do kotłów na pellet należy szukać w załącznikach nr 2 i 2a do programu "Czyste powietrze", które są dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania). W pozycji nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości do 20 mg/m sześc.

Od pierwszego lipca zaczyna też tykać zegar jeśli chodzi o dopłaty do kupna pieców węglowych z programu. Będzie je można zdobyć jedynie do końca 2021 roku.

Odejście od dotacji do pieców węglowych w "Czystym powietrzu" wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, przepisów samorządowych uchwał antysmogowych, a także zapisów w KPO oraz w Polskim Ładzie.

Narodowy Fundusz tłumaczy, że aby otrzymać jeszcze dotację na piec węglowy, wnioskujący musi do 31 grudnia br. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący taki rodzaj kotła, zakupić go i zamontować. Dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca 2021 roku, choć warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 lipca.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami antysmogowymi, mieszkańcy województw podkarpackiego i śląskiego, który ogrzewają się tzw. kopciuchami, muszą je wymienić do 1 stycznia 2022 roku. W przypadku woj. łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego - to 1 stycznia 2023 roku. Kopciuchy w województwie świętokrzyskim mają zniknąć od 1 lipca 2023 roku. Trochę więcej czasu na wymianę starych pozaklasowych pieców na węgiel mają mieszkańcy kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Muszą to zrobić do 1 stycznia 2024 roku. W przypadku województwa dolnośląskiego z kopciuchów można korzystać do 1 lipca 2024; pomorskiego do 1 września 2024; lubuskiego - do 1 stycznia 2027 roku. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/