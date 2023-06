Ważny termin dla rolników. Kończy się nabów wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za ten rok mija 30 czerwca - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nabór prowadzony jest tylko poprzez aplikację eWniosekPlus; do 28 czerwca złożono 1,13 mln dokumentów.

Agencja przypomniała, że w wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Na stronach internetowych ODR-ów w poszczególnych województwach opublikowano informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników.

Dokumenty będzie można dostarczyć również po 30 czerwca, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Natomiast korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 17 lipca; po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji ostateczny termin to 25 lipca br.

ARiMR poinformowała, że ze statystyk wynika, iż o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się ok. 35 proc. wnioskujących. Największą popularnością cieszy się Rolnictwo węglowe (383 tys. wniosków – przodują Mazowsze i Lubelszczyzna) i Dobrostan zwierząt (79 tys. wniosków – najwięcej na Mazowszu i Podlasiu).

W ramach wniosku o przyznanie dopłat można się starać o: płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów; płatność redystrybucyjną; płatność dla młodych rolników; płatności za realizację ekoschematów; wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona; płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu; płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW); płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6; płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych; płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5; płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych; pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę; premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020); premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020); pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

W 2022 r. do ARiMR wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 20,08 mld zł. Z tej kwoty 16,78 mld zł to płatności bezpośrednie, a pozostałe - wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija 30 czerwca tego roku. (PAP)

