Ważny termin dla przedsiębiorców. Na wsparcie przeznaczono ponad pół miliarda euro

Od czwartku 23 marca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne środki na innowacje w ramach kredytu technologicznego, na który przeznaczono łącznie aż 578 mln euro. Nowe rozdanie to kontynuacja cieszącej się dużym zainteresowaniem oferty Kredyt na innowacje technologiczne będącej częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PIOR). Tym razem jednak wsparcie finansowe popłynie z innego źródła, bo z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Oferta przeznaczona jest na realizację inwestycji, których celem jest zakup lub samodzielne opracowanie technologii, na bazie której wytwarzane będą nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi.

Kredyt technologiczny ze środków europejskich. Na czym polega oferta?

Dofinansowanie będzie polegać na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku (tzw. premii technologicznej). Dlatego też punktem wyjścia jest posiadanie promesy kredytowej z instytucji kredytującej lub warunkowej umowy kredytu technologicznego. Taki dokument może być wystawiony/zawarty najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wsparcie. W dokumentacji powinno znaleźć się również potwierdzenie pozytywnej oceny zdolności kredytowej na potrzeby inwestycji technologicznej.

Co więcej, projekt, tj. inwestycja objęta kredytem, ma obowiązkowo wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) – ich listę można znaleźć TUTAJ (www.smart.gov.pl). Ponadto wdrażana technologia musi być nowa, gotowa do wdrożenia i mieć właściwą formę.

Czym właściwie jest ta nowa technologia? Uznaje się za nią takie rozwiązanie, które spełnia łącznie następujące warunki:

nie było dotychczas stosowane przez firmę,

zostało opracowane lub nabyte przez przedsiębiorcę, ew. będzie nabyte w ramach projektu,

nie jest kopią lub powieleniem innej, istniejącej już technologii.

Rozszyfrujmy dwa pozostałe pojęcia. Gdy technologia jest gotowa do wdrożenia oznacza to, że udało się z sukcesem zakończyć wszelkie prace badawczo-rozwojowe (B+R). Do zbioru właściwych form należą natomiast: prawo własności przemysłowej, wyniki prac rozwojowych, wyniki badań przemysłowych i nieopatentowana wiedza techniczna.

W trakcie weryfikacji wniosku oceniający sprawdzą m.in., czy przedmiotem inwestycji jest rzeczywiste wdrożenie technologii, a nie jedynie nabycie środków trwałych (np. maszyn), które posiadają już takie nowoczesne rozwiązanie zaimplementowane przez kogoś innego. Wdrożenie powinno bowiem polegać na stworzeniu bazy technologicznej (np. linii technologicznej), dzięki której dana innowacja będzie mogła być wykorzystywana w praktyce, np. przy produkcji towarów lub świadczeniu usług.

Dla kogo?

Kredyt technologiczny skierowany jest do małych i średnich firm posiadających zdolność kredytową. Realizowany przez nie projekt nie może być zlokalizowany na terenie Warszawy i przylegających do niej powiatów.

Nabór wniosków ruszył 23 marca i zakończy się 31 maja 2023 r. Więcej szczegółów »TUTAJ.

