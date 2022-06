Ważny dzień dla akcjonariuszy Mabionu. Szczepionka Novavaxu czeka na decyzję FDA

fot. vovidzha / / Shutterstock

We wtorek, 7 czerwca, ma zostać zaopiniowany wniosek Novavaxu o warunkowe dopuszczenie ich szczepionki w USA dla osób powyżej 18. roku życia. Umowę na produkcję z Amerykanami ma notowany na GPW Mabion. Handel akcjami Novavaxu został wstrzymany.

Ponad rok temu ogłoszenie współpracy Mabionu z Novavavaxem wywołało euforię na kursie polskiej spółki, której akcje z ok. 25 zł powędrowały do poziomu 120 zł. Warta1,5 mld zł umowa dotyczy produkcji i współpracy technologicznej. W całość zaangażowany jest również PFR, który dołączył do finansowania potrzebnej aparatury.

Sama szczepionka Novavaxu została już zatwierdzona w ponad 40 krajach m.in. w Australii, Indiach i większości krajów Europy. Od 1 marca 2022 r. dostępna jest także w Polsce w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Do tej pory nie używano jej w USA, ale we wtorek, 7 czerwca, ma się zebrać komitet amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), aby zaopiniować aplikację Novavaxu o warunkowe dopuszczenie szczepionki dla osób powyżej 18. roku życia. Spółka złożyła wniosek o zezwolenie na użycie ich preparatu w styczniu.

$NVAX Novavax Stock Halted Ahead of FDA Advisory Panel Hearing on Covid Vaccine https://t.co/BM1LIW1y7O via @Barronsonline — Bio/Tech Stock Focus (@MarcJacksonLA) June 7, 2022

W dokumentach informacyjnych, opublikowanych przed spotkaniem, regulatorzy zaznaczyli, że szczepionka może powodować skutki uboczne w postaci zapalenia mięśnia sercowego. Wiadomość spowodowała, że ​​akcje Novavaxu gwałtownie spadły w piątek o 26,5 proc. wyznaczając nowe roczne minimum, wynoszące 41,10 dolarów za akcję. W poniedziałek, 6 czerwca kurs wzrósł do 47,54 dolarów. Jednak we wtorek władze giełdy Nasdaq zdecydowały o wstrzymaniu notowań w oczekiwaniu na informację z posiedzenia FDA.

stocktwits.com

Same opinie i komentarze zawarte w dokumentach informacyjnych zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji, czy zalecić zatwierdzenie szczepionki we wtorek. FDA nie jest zmuszona do stosowania się do rad swoich zewnętrznych ekspertów, ale zwykle to robi – napisał w relacji Reuters.

TODAY: An #FDA advisory panel will discuss and vote on proposed emergency use authorization for @Novavax’s #COVID #vaccine for adults. $NVAX #VRBPAC

Tune in from 8:30-5 US Eastern Time https://t.co/Q94sIGFurW

A lot of informative meeting materials/presentations are posted 🧵👇🏻 pic.twitter.com/4r3gBLBfn1 — FDA Panels (@FDApanels) June 7, 2022

„Zgłoszono wiele przypadków zapalenia mięśnia sercowego, a FDA uważa niektóre z nich za potencjalnie związane ze szczepieniem. (…) Budzi to obawy o związek przyczynowy ze szczepionką Novavax, podobny do związku udokumentowanego w przypadku szczepionek mRNA COVID-19” – napisano we wspomnianych dokumentach informacyjnych.

W sprawie informacji o skutkach ubocznych Novavax wydał oświadczenie, w którym przytoczył statystyki. „Częstość występowania zapalenia mięśnia sercowego była podobna między szczepionymi i biorcami placebo (0,007% i 0,005%). Na podstawie interpretacji wszystkich danych klinicznych obejmujących ponad 50 000 uczestników, uważamy, że nie ma wystarczających dowodów, aby ustalić związek przyczynowy” – napisał Novavax w oświadczeniu.

Wtorkowe spotkanie może mieć kluczowe znaczenie dla Novavaxu, który swoją szczepionką celuje w osoby, które do tej pory nie przyjęły żadnej dawki w obawie przed technologią mRNA. Preparat od Novavx jest „klasyczną” szczepionką białkową. Ponad trzy czwarte dorosłych Amerykanów jest w pełni zaszczepionych, ale niewiele osób spodziewa się, że kolejna szczepionka znacznie zwiększy wskaźniki szczepień - opisuje "Washington post"

Substancję czynną do szczepionki Novavax produkuje właśnie Mabion, którego kurs po ponad roku od ogłoszenia umowy z Amerykanami wrócił do poziomów, gdzie był notowany przed umową. Zanim Nasdaq wstrzymał notowania Novavxu, jego akcje w handlu przed sesyjnym rosły o ok. 4 proc., a notowany w mWIG40 Mabion zwyżkował o ok. 2 proc.

MKu