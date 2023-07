Ważna nie tylko dobra pensja. Jakie benefity w Polsce i Europie?

fot. OMP.stock / / Shutterstock

REKLAMA

Aż 93 proc. pracodawców jest zaniepokojonych możliwym odejściem pracowników – wynika z danych LinkedIn. Szukają zatem możliwości ich zatrzymania. Poza odpowiednio wysokim wynagrodzeniem, sposobem na to mogą być atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. Czego oczekują zatrudnieni w Polsce i w Europie?

Według raportu Enter The Code aż 3 na 4 kandydatów w trakcie poszukiwania pracy zwraca uwagę na świadczenia pozapłacowe. Aby rzeczywiście były one atrakcyjne i pozytywnie wyróżniały pracodawcę na tle konkurencji, powinny odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania zatrudnionych osób. Niestety nie zawsze tak jest. Według raportu Sodexo tylko 40 proc. Polaków jest zadowolonych z benefitów oferowanych w ich miejscach pracy.

Prywatna opieka medyczna to standard

Według danych Sedlak & Sedlak, polskie firmy najczęściej oferują swoim pracownikom szkolenia zawodowe i świadczenia medyczne, a najrzadziej – przyznają akcje przedsiębiorstwa i dopłaty do przedszkoli i żłobków. Tymczasem zgodnie z raportem Enter The Code, pierwsza trójka na liście najbardziej pożądanych benefitów to: prywatna opieka medyczna (57 proc. badanych), elastyczne godziny pracy (38 proc. badanych) i dodatkowy płatny urlop (35 proc. badanych). Zaraz za nimi znalazły się kolejno: roczne bonusy w postaci bonów, pełnowymiarowa praca zdalna, zwrot kosztów dojazdu do pracy, polisa ubezpieczeniowa na życie oraz lekcje języków obcych z native speakerami. Jak wynika z badania RocketJobs.pl, tego rodzaju dodatkowe świadczenia doceniają zwłaszcza młodsze pokolenia Polek i Polaków.

Kupony na lunch, praca zdalna, a może 4-dniowy tydzień pracy?

Zaskakiwać może natomiast to, czego oczekują pracownicy w innych krajach. Według danych Remote wiele bonusów, które cieszą się popularnością w krajach Europy Zachodniej i Północnej, na naszym rynku pracy jest rzadkością. Na przykład Francuzi bardzo cenią sobie dopłaty do zdrowych posiłków i wsparcie zdrowia psychicznego, a Islandczycy – 4-dniowy tydzień pracy. W Luksemburgu popularne są za to kupony na lunch. Powszechnym dodatkiem do pensji jest także samochód, z którego można korzystać również w celach prywatnych. Ciekawym benefitem w Wielkiej Brytanii jest dofinansowanie zakupu roweru służącego do dojazdów do firmy. Zamiast niestandardowych benefitów Niemcy oczekują przede wszystkim elastycznych godzin pracy, z kolei Holendrom mocno zależy na możliwości pracy zdalnej.

Najlepiej pod kątem benefitów pracowniczych w Europie wypadają kolejno Luksemburg, Hiszpania i Norwegia, a zaraz za podium plasują się Niemcy, Francja i Polska.