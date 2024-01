Watykan. Bezpieczeństwo w miejscu pracy kryterium wymaganym przy przetargach

Kanada szuka pracowników - posady latarników do wzięcia od zaraz. Tyle można zarobić Posady latarników i ich pomocników oferuje od zaraz kanadyjskie ministerstwo rybołówstwa i oceanów. CV można składać do końca marca br. na asystenta latarnika w Kolumbii Brytyjskiej do końca roku. Obywatelstwo Kanady nie jest wymagane, wystarczy prawo pobytu i umiejętności techniczne.