Wątek premiera Morawieckiego w śledztwie dot. PKP Cargo? Prokuratura dementuje

Informacje zawarte w artykule "Gazety Wyborczej" z 10 lutego 2021 r. sugerujące pozamerytoryczny charakter śledztwa w sprawie niegospodarności w spółce PKP Cargo są nieprawdziwe – napisała Prokuratura Regionalna w Lublinie w oświadczeniu przekazanym PAP w czwartek.

"Gazeta Wyborcza" z 10 lutego w artykule Dominiki Wielowieyskiej pt. "Prokurator Ziobro trzyma premiera Morawieckiego na grillu" napisała w podtytule, że "W sprawach CIECh-u i PKP Cargo celem dla prokuratury może być także Mateusz Morawiecki i jego ludzie".

"Prokuratura Zbigniewa Ziobry ściga urzędników i menedżerów państwowych spółek z czasów rządu PO-PSL. W dwóch śledztwach – CIECh-u i PKP Cargo pojawiają się banki BZ WBK i PKO BP. To może być powód, dla którego śledztwa ciągną się w nieskończoność: bo pozwalają trzymać na celowniku Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Jagiełłę" – czytamy w artykule.

GW napisała, że 6 lutego minęły dwa lata od postawienia zarzutów pięciu członkom zarządu PKP Cargo. Postawiono je także ośmiu członkom rady nadzorczej, w tym Jakubowi Karnowskiemu jako jej szefowi. Chodzi o kupno przez PKP Cargo czeskiej spółki AWT w 2015 r.

"Zarzuty wobec menedżerów grupy PKP nie mają charakteru korupcyjnego. Postawiono je członkom rady nadzorczej, którzy zgodzili się na transakcję na podstawie wyceny, którą przygotowali eksperci z PKO Bank Polski i firmy EY na zlecenie zarządu PKP Cargo. Na czele państwowego PKO BP stał wtedy i stoi nadal Zbigniew Jagiełło, zaufany człowiek premiera Mateusza Morawieckiego. To może być powód uporu ludzi Ziobry. Według naszych informacji chodzi o to, by trzymać Jagiełłę na muszce" – napisała GW.

Prokuratura Regionalna w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie PKP Cargo oświadczyła w czwartek, że "informacje zawarte w artykule Gazety Wyborczej z 10 lutego 2021 r. sugerujące pozamerytoryczny charakter śledztwa w sprawie niegospodarności w spółce PKP Cargo są nieprawdziwe".

Prokuratura napisała, że śledztwo zostało wszczęte w 2016 r. na podstawie zawiadomienie nowego zarządu spółki PKP Cargo, opartego na ekspertyzie biegłych. Zarzuty przedstawione pięciu członkom zarządu spółki dotyczą zakupu przez PKP Cargo 80 proc. udziałów w mającej siedzibę w Amsterdamie spółce Advanced World Transport B.V. realizującej m.in. kolejowe przewozy towarowe na terenie Czech.

Z ustaleń śledztwa wynika, że cena dokonanej w grudniu 2014 r. transakcji, wynosząca ponad 103 mln euro, została zawyżona o prawie 58 mln euro, a więc po przeliczeniu ponad 249 mln zł. Zgromadzony w śledztwie dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów również ośmiu członkom rady nadzorczej spółki.

"W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy w postaci między innymi dokumentacji ze spółki PKP Cargo, jednego z domu maklerskiego, międzynarodowej firmy audytorskiej, branżowych stowarzyszeń oraz zeznań kilkudziesięciu świadków" – podkreślono w oświadczeniu.

Materiał dowodowy zgromadzony przez prokuratora był wielokrotnie oceniany przez sądy powszechne różnych instancji, w tym Sąd Rejonowy Lublin–Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie – przypomniała prokuratura. Żaden z tych sądów nie zakwestionował zasadności przedstawienia zarzutów podejrzanym.

"Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie procedujący w przedmiocie wniosku prokuratora o zastosowanie środków zapobiegawczych stwierdził wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych członków zarządu zarzucanych im czynów i zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. Postanowienia utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Lublinie. Utrzymał również w mocy zastosowane przez prokuratora na majątkach 12 podejrzanych zabezpieczenia majątkowe na poczet grożących im kar i obowiązków naprawienia szkody" – czytamy w oświadczeniu.

Ekspertyza stanowiąca podstawę zawiadomienia o przestępstwie w tej sprawie - wspomniana w publikacji Gazety Wyborczej - nie została zakwestionowana przez sąd – napisała prokuratura.

"Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie rozpatrujący skargi procesowe obrońców podejrzanych stwierdził, że wartość dowodowa tej ekspertyzy została zweryfikowana i wprowadzona do materiału dowodowego poprzez przesłuchanie w śledztwie pod rygorem odpowiedzialności karnej jej autorów. Eksperci w sposób spójny i stanowczy wskazali na podstawy przyjętych założeń i metodykę swojej pracy oraz podtrzymali stwierdzenia o nieprawidłowościach skutkujących błędnie określoną ceną nabycia udziałów w spółce Advanced World Transport B.V." – podkreśliła prokuratura.

Aktualnie w tej sprawie realizowane są czynności procesowe mające na celu zgromadzenie kompletnego materiału dowodowego, który zostanie przekazany biegłym w celu wydania kompleksowej opinii – poinformowała Prokuratura Regionalna w Lublinie. (PAP)

Autor: Zbigniew Kopeć

