Waś: Limit transakcji bez PIN-u powinien być wyższy

48,7 zł - taka była wg NBP średnia wartość transakcji zbliżeniowej wykonywanej przez posiadaczy kart płatniczych w II kw. ubiegłego roku. Coraz głośniej mówi się więc o potencjalnym zwiększeniu limitu płatności, którą wykonać można bez wpisywania kodu PIN. Obecnie wynosi on 50 zł.

- Podniesienie limitu transakcji byłoby krokiem we właściwym kierunku. Krokiem, który zbliża nas do limitów w Europie - mówi w Pulsie Dnia Piotr Waś, dyrektor zarządzający Ingenico na Europę Wschodnią. Jego zdaniem obawy o większe ryzyko płatnicze związane z ewentualnym podniesieniem limitu są przesadzone. - W swoim osobistym doświadczeniu nigdy nie spotkałem się z problemami związanymi z transakcjami 50-złotowymi. Poziom zabezpieczeń stosowany przez banki jest bardzo wysoki - uważa Piotr Waś.

To, że płacenie kartą jest akceptowaną i powszechną praktyką w Polsce, wcale nie oznacza, że gotówka odchodzi w cień. Zdaniem szefa Ingenico na Europę Wschodnią nie ma mowy o tym, by obwieszczać rychłą śmierć fizycznego pieniądza, zwłaszcza, że jest mnóstwo branż, które skutecznie opierają się eliminacji gotówki. - Mamy do pokonania bardzo długą drogę, bo ciągle większość transakcji wykonywana jest gotówką - mówi Waś. - Transformacja powinna być oparta o potrzebę płatności bezgotówkowej. Bez tej potrzeby wszelkie programy będą kulały - dodaje.

