Warunki wypłacania świadczenia urlopowego

Przykład W firmie pozabudżetowej zatrudniającej poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wypłacane jest świadczenie urlopowe. Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu w okresie od 26 marca do 8 kwietnia 2018 r. będzie pierwszy raz w bieżącym roku korzystał z urlopu wypoczynkowego. Świadczy on pracę w tzw. normalnych warunkach. Spełni on warunek korzystania z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, pomimo że w okresie tym przypadają dwa dni świąt (Wielkanoc 1 i 2 kwietnia br.). Spełnia on też drugi warunek, czyli posiadanie statusu pracownika. Pracodawca będzie zatem obowiązany do wypłaty temu pracownikowi świadczenia urlopowego nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, czyli 23 marca 2018 r. (przyjmując, że sobota i niedziela są w zakładzie dniami wolnymi). Świadczenie urlopowe ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika wyniesie 889,25 zł, tj. 1.185,66 zł × 3/4 etatu.