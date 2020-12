Warszawskie Aleje Jerozolimskie będą zamknięte na czas modernizacji kolejowej średnicy

Sejm odrzucił poprawki do noweli ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Sejm odrzucił w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Przepadła m. in. poprawka zmniejszającą z 5 proc. do 1 proc. wysokość rezerwy środków dyspozycji premiera na dofinansowanie obwodnic na drogach wojewódzkich.