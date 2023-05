Warszawski rynek biur na trzecim miejscu w Europie. Wyprzedziliśmy m.in. Berlin Madryt

Koniec "Mieszkania Plus" a wykup mieszkań. Minister uchyla rąbka tajemnicy W najbliższym czasie, myślę, że w ciągu kilku, kilkunastu dni, przedstawimy propozycję wykupu lokali z Mieszkania Plus - zapowiedział w rozmowie z RMF FM minister rozwoju Waldemar Buda. Zapewnił, że będzie to atrakcyjna oferta, wspomagana dopłatą ze strony rządu.